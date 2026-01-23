Las autopsias practicadas a los fallecidos en el accidente de trenes de Adamuz revelan que murieron en el acto

Las investigaciones de lo que sucedió en el accidente de trenes de Adamuz están dando sus frutos. La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios ha considerado que las muecas que se encontraron en las ruedas del Iryo descarrilado y la deformación en el carril son compatibles con el hecho de que el carril estuviese fracturado.

Ahora, las autopsias han revelado que las 45 víctimas mortales del accidente de trenes de Adamuz murieron en el acto. Todos ellos murieron en el descarrilamiento, pero lo que ha sido decisivo para determinar las causas del fallecimiento es el lugar donde fueron localizados cada uno de ellos por los equipos de rescate

La mayoría de los fallecidos, concretamente 36 de ellos, viajaban en el tren Alvia, que hacía el recorrido de Madrid a Huelva. De hecho, de Huelva son también la mayoría de esas víctimas y de esas 36 víctimas mortales, 19 fueron localizadas en el vagón número uno y nueve personas en el vagón número dos, que fueron los que también cayeron por el terraplén.

Dónde se encontraban los pasajeros del Iryo

En el tren Iryo que hacía el trayecto Málaga Madrid, viajaban nueve de las víctimas y siete de ellas fueron localizadas en el vagón número ocho que fue el último en descarrilar de este tren. Con los 45 muertos la Guardia Civil daba por cerrada la búsqueda de más cuerpos y la noche del pasado jueves entregó un primer atestado que contaba con miles de fotografías del suceso, las dos cajas negras de ambos trenes y las declaraciones del maquinista del Iryo y algunos supervivientes.

En ese atestado se recogen evidencias y datos que se han ido recopilando en la inspección ocular durante estos cuatro días de investigación. Una investigación que se centra en cuatro puntos. El primero de ellos es ese recorrido previo del tren Iryo de camino hacia Madrid, los vagones de ese mismo tren.