Última hora de los accidentes ferroviarios en España: La comisión de investigación apunta a una fractura de carril como principal hipótesis

La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) considera que las muescas encontradas en las ruedas del Iryo descarrilado y la deformación observada en el carril son compatibles con el hecho de que el carril estuviese fracturado. Esta tesis ha sido mencionada por los investigadores y expertos en los días siguientes al accidente ferroviario en Adamuz, donde han muerto 45 personas.

En un informe preliminar, la comisión encargada de investigar las causas que provocaron el accidente de dos trenes, el pasado domingo en la localidad cordobesa de Adamuz. Esta hipótesis, sin embargo, deberá ser corroborada por cálculos y análisis detallados posteriores.

Adicionalmente a las muescas encontradas en el tren de Iryo descarrilado, la CIAF ha detectado otras muescas con un patrón geométrico compatible en las bandas de rodadura de algunas ruedas derechas de tres composiciones diferentes que habían circulado por la zona con anterioridad al accidente.

"Se puede plantear la hipótesis de que la fractura del carril se produjo con anterioridad al paso del tren Iryo siniestrado y por lo tanto al descarrilamiento".

El informe del CIAF confirma las sospechas de los expertos

Desde un inicio, los expertos consultados apuntaban a un fallo en el carril. El presidente del Consejo Nacional de Ingenieros Industriales, Mateo Oliver, había señalado la zona de la soldadura en el carril indicando que "se intuye bastante que " justo después el material, debido al esfuerzo térmico, se quedó más frágil".

"Ese raíl ha sido empujado por las ruedas del tren que pasaban. Iban haciendo impactos hasta que degradaron el raíl por fatiga o directamente por percusión y rompió", ha asegurado este jueves al ser preguntado por Informativos Telecinco.