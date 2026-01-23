Malena Guerra 23 ENE 2026 - 16:36h.

Las muescas en las ruedas tienen un patrón uniforme en los coches dos, tres y cuatro y coinciden con un golpe en la cabeza del carril

La Comisión de Investigación del accidente de Adamuz cree que una fractura de carril provocó el descarrilamiento del Iryo

La vía habría sido la responsable del accidente en Adamuz, Córdoba, que ha dejado 45 víctimas mortales. Es la conclusión más importante del informe preliminar de la comisión de investigación del caso. Ahora, tienen que averiguar por qué y se están centrando en dos pruebas: la deformación del carril, que se enviará a un laboratorio específico y en las muescas que han aparecido en las ruedas. Informa en el vídeo Esther Sosa.

Hoy se han conocido las imágenes del informe oficial. Las muescas en las ruedas tienen un patrón uniforme en los coches dos, tres y cuatro y coinciden con un golpe en la cabeza del carril. Esto significa que se había fracturado la continuidad de la vía y se produjo un escalón.

Juan Vicente Rosell, experto en soldaduras ferroviarias lo explica con una ilustración en el vídeo: "Cuando la rueda llega aquí, hace esta presión hacia abajo y ahora esto ya no va a deformar así, lo que va a deformar es así y el segundo carril no se habrá deformado exageradamente. Al pasar de aquí a aquí chocará en este punto", detalla. Las muescas del coche cinco tienen un patrón diferente, pero coinciden entre ellas y se produjeron al estar la vía ya tumbada hacia el exterior.

"Se rompió porque no tenía suficiente sección"

"Que esta zona de aquí es la soldadura. El carril, el raíl tuvo un desplazamiento hacia este lado y esto lo podremos ver en las manchas de las traviesas que ya no son coincidentes.", detalla Mateo Oliver, vicepresidente del Consejo Nacional de Ingenieros Industriales.

Por eso el coche seis descarriló al romperse completamente el carril. "Por eso rompió, porque no tenía suficiente sección", apunta Oliver. Las ruedas del seis, siete y ocho no ayudan a la investigación porque sufrieron deformaciones tras el descarrilamiento, pero en la rodadura de tres trenes anteriores hay marcas que indicarían que la fractura de la continuidad de la vía se produjo antes.

"Para que se hubiera podido generar un escalón de ese tipo y ese impacto, esta grieta tendría que haber progresado a la totalidad. Lo que pasa es que como los dos raíles están ampliamente sujetos por los tornillos, esa grieta permanece invisible, por decirlo así", explica Juan Vicente Rosell.

Para saber si fue una grieta invisible hasta horas antes y si es la causa, se llevaron a laboratorio un metro de carril de cada lado de la rotura, justo en la soldadura que une los tramos; y una pieza de 40 cm que saltó disparada. También analizan la soldadura paralela para comprobar su estado.