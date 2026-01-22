Logo de telecincotelecinco
Logo de InformativosInformativos
Andalucía

La Guardia Civil finaliza la inspección del accidente y entrega un atestado al juzgado

538fba09cc244f00704ac6f400180a4933f023d5
Fernando Grande-Marlaska, rueda de prensa, en la que ha explicado que la Guardia Civil ha terminado la inspección. EFE
Compartir

La Guardia Civil ha finalizado la inspección del lugar del accidente ferroviario de Adamuz en Córdoba y ha entregado ya un primer atestado al juzgado, según ha informado este jueves el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en una rueda de prensa.

El titular de Interior ha explicado que, una vez concluida la inspección ocular, el instituto armado custodia todos los elementos localizados en la zona que puedan resultar relevantes para esclarecer las causas del siniestro.

PUEDE INTERESARTE

La investigación judicial está siendo dirigida por el juzgado de Montoro

El balance de víctimas mortales se ha elevado a 45 fallecidos, después de que los servicios de emergencia hayan localizado este jueves los dos últimos cuerpos que permanecían desaparecidos.

Ambos cadáveres fueron encontrados debajo del tren Alvia, según han confirmado las autoridades

Con este hallazgo, quedan localizadas todas las personas cuya desaparición había sido denunciada por sus familiares. Hasta el momento, se han practicado 43 autopsias, correspondientes a 22 mujeres y 21 hombres, uno de ellos menor de edad.

PUEDE INTERESARTE

En cuanto a la nacionalidad de las víctimas identificadas, 40 eran españolas, además de una persona de nacionalidad rusa, una alemana y una marroquí, de acuerdo con los datos facilitados por Interior.

Temas