La Guardia Civil finaliza la inspección del accidente y entrega un atestado al juzgado

La Guardia Civil entrega al juzgado el primer atestado del accidente ferroviario de Adamuz, cuyo balance de víctimas mortales asciende ya a 45 fallecidos

Óscar, testigo clave que viajaba en el quinto vagón del Iryo: "El coche se inclinó y vi pasar el Alvia a toda velocidad"

Compartir







La Guardia Civil ha finalizado la inspección del lugar del accidente ferroviario de Adamuz en Córdoba y ha entregado ya un primer atestado al juzgado, según ha informado este jueves el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en una rueda de prensa.

El titular de Interior ha explicado que, una vez concluida la inspección ocular, el instituto armado custodia todos los elementos localizados en la zona que puedan resultar relevantes para esclarecer las causas del siniestro.

La investigación judicial está siendo dirigida por el juzgado de Montoro

El balance de víctimas mortales se ha elevado a 45 fallecidos, después de que los servicios de emergencia hayan localizado este jueves los dos últimos cuerpos que permanecían desaparecidos.

Ambos cadáveres fueron encontrados debajo del tren Alvia, según han confirmado las autoridades

Con este hallazgo, quedan localizadas todas las personas cuya desaparición había sido denunciada por sus familiares. Hasta el momento, se han practicado 43 autopsias, correspondientes a 22 mujeres y 21 hombres, uno de ellos menor de edad.

En cuanto a la nacionalidad de las víctimas identificadas, 40 eran españolas, además de una persona de nacionalidad rusa, una alemana y una marroquí, de acuerdo con los datos facilitados por Interior.