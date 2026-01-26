Rocío Amaro 26 ENE 2026 - 12:02h.

El fallecimiento de David Pérez Robles ha sacudido de lleno al Carnaval de Almería y, en especial, a la localidad de Vélez Blanco, donde el sábado 24 de enero se ha vivido una de las noches más difíciles

El Ayuntamiento ha suspendido las fiestas previstas y el Carnaval almeriense ha mostrado su dolor a través de numerosos mensajes de despedida

AlmeríaDavid Pérez Robles, de 46 años, integrante de una chirigota que participaba en el certamen de agrupaciones carnavaleras de Vélez Blanco (Almería), ha fallecido de manera repentina en plena actuación.

El suceso se ha producido al término del popurrí, la última copla que se canta en estas actuaciones, cuando el componente se desplomaba sobre el escenario ante la mirada atónita del público. En un primer momento, algunos asistentes pensaron que el gesto formaba parte del repertorio, hasta que se confirmó la gravedad de la situación.

Los servicios de emergencias fueron alertados de inmediato y se desplazaron hasta el Teatro Municipal, donde se estaba celebrando el certamen, efectivos sanitarios y de Protección Civil, que no pudieron hacer nada por salvarle la vida.

El carnaval almeriense está de luto

La noticia ha provocado una oleada de reacciones de dolor y consternación en el mundo del Carnaval de Almería. Especialmente emotivo ha sido el mensaje difundido por sus compañeros de "La Chirigota del Soto", un texto en el que el grupo ha dejado a un lado el humor y la crítica para hablar desde la herida abierta que ha dejado la pérdida de uno de los suyos.

"Hoy el telón se abrió, pero a nosotros se nos cerró algo por dentro", han expresado los componentes, que han reconocido que nunca imaginaron tener que escribir una despedida así. Han recordado a David como parte esencial de la alegría, del carnaval y de la vida del grupo, agradeciéndole cada ensayo, cada risa y todos los momento compartidos antes de subir al escenario. "Hoy no hay cuplés, ni pasodobles, ni aplausos que consuelen. Solo silencio, respeto y un abrazo enorme para tu familia", han concluido, asegurando que su chirigota nunca le va a olvidar.

Suspendidas las fiestas de la localidad

El Ayuntamiento de Vélez Blanco, municipio almeriense en el que ha tenido lugar la triste noticia, ha emitido un comunicado oficial en el que ha lamentado profundamente el fallecimiento de un integrante de una de las comparsas participantes y ha anunciado la suspensión de las fiestas previstas en el Salón Bellavista como muestra de respeto y duelo. El Consistorio ha trasladado su pésame a familiares, amistades y compañeros, sumándose al luto de todo el municipio.

Las muestras de cariño han llegado también desde el ámbito cofrade y musical. La Hermandad de la Pasión ha despedido a David Pérez Robles como a "un hermano comprometido", muy vinculado a la hermandad junto a su familia y recordado por su labor como costalero, entre otras muchas tareas. Desde la Agrupación Musical Virgen de las Mercedes de Oria han recordado su papel como diputado de banda cada Lunes Santo, destacando su trato cercano y su buen hacer, y anunciando que la próxima marcha que interpreten en la calle será en su memoria.

Amigos, compañeros de carnaval, asociaciones y entidades culturales de distintos puntos de Andalucía han ido sumando mensajes de pésame a lo largo de las horas. "Te has ido haciendo algo tan grande como es compartir tu alegría", dice uno de los comentarios que se pueden leer en las publicaciones de las redes sociales.

Todos coinciden en subrayar su calidad humana, su alegría compartida y la huella que ha dejado en quienes han tenido la oportunidad de cantar, ensayar o convivir con él: "Hoy el compás suena algo más triste, pero su espíritu seguirá acompañándoos en cada ensayo, en cada escenario y en cada rato de convivencia" dice un amigo de la agrupación.

El Carnaval, que siempre ha sido sinónimo de celebración y vida, se ha detenido esta vez en Vélez Blanco para guardar silencio. Un silencio cargado de respeto, dolor y recuerdo para David, cuya ausencia ha dejado el escenario en penumbra y a todo un colectivo con el corazón encogido.