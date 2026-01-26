Los futbolistas, cuerpo técnico y directiva se han alineado en el campo con brazalete negro, acompañados por familias y compañeros

La Sociedad Deportiva Sueca ha guardado esta tarde un minuto de silencio en memoria de Álex, el jugador de 13 años asesinado el pasado sábado en la localidad, en un emotivo acto previo a la reanudación de los entrenamientos que ha reunido a todo el club en señal de duelo y repulsa. Informa en el vídeo Clara Boluda.

Los futbolistas, cuerpo técnico y directiva se han alineado en el campo con brazalete negro, acompañados por familias y compañeros, mientras la comunidad deportiva de Sueca procesa el impacto de un crimen que ha conmocionado al municipio entero.

Álex, que había disputado su último partido con el equipo Promeses de Sueca horas antes del suceso, fue hallado sin vida en un domicilio de la calle Trinquet Vell con heridas de arma blanca y golpes, presuntamente causados por el padre de su amigo del colegio, un hombre de 48 años que se entregó voluntariamente a la Guardia Civil confesando el crimen en un "ataque de locura".

El Ayuntamiento ha decretado dos días de luto oficial con banderas a media asta, y la Consellería de Educación ha activado protocolos de apoyo psicológico en el colegio Nuestra Señora de Fátima, donde estudiaban tanto la víctima como el hijo del detenido.

Sobre la investigación, a la Policía sigue sin encajarle la versión del detenido. El hombre confesó haber matado a Álex, de 13 años, amigo de su hijo, en un ataque de locura y lo mismo dijo el adolescente.

Ninguno de los dos aportó más detalles, pero los investigadores no descartan que el padre pueda estar protegiendo a su hijo, que por otro lado sería inimputable. Será por tanto la ciencia, la autopsia del menor y una posible reconstrucción las que puedan aportar más datos. Los vecinos aseguran que no escucharon nada y se muestran sorprendidos. Finalmente, el pase a disposición judicial será este martes.

De la vivienda donde se produjo el crimen, los agentes de criminalística se llevaron un cuchillo y un bate de béisbol. Son las armas con las que presuntamente Juan Francisco, de 48 años, acabó con la vida del pequeño Álex. Tenía sólo 13 años y era amigo de su hijo. Los dos chavales habían quedado para jugar con el ordenador.

Los vecinos de Sueca están consternados. Tras el crimen, el detenido, después de dejar a su hijo con los abuelos, se presentó en el cuartel de la Guardia Civil con la ropa ensangrentada y confesó el asesinato.