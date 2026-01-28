Montero ya había anunciado en la víspera que acudiría pero ahora fuentes de Moncloa han confirmado que Torres y Planas estarán en el funeral católico

¿Se le hizo la prueba de ultrasonidos a la soldadura que falló en Adamuz?

Compartir







Los integrantes del Gobierno que acudirán a la misa funeral por las 45 víctimas del accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba) que se celebra este jueves 29 de enero en Huelva son la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, y también los ministros de Política Territorial, y de Agricultura Pesca y Alimentación, Ángel Víctor Torres y Luis Planas, respectivamente.

Montero ya había anunciado en la víspera que acudiría pero ahora fuentes de Moncloa han confirmado que Torres y Planas estarán en el funeral católico que se celebra a las 18 horas en el Palacio de Deportes Carolina Marín de Huelva, ciudad de la que eran originarias la mayoría de los fallecidos.

Planas fue diputado del PSOE por Córdoba en el Congreso de los Diputados en las dos últimas legislaturas --aunque dejó el escaño al ser nombrado ministro-- y Montero es la líder de los socialistas andaluces y candidata a la Presidencia de la Junta en las elecciones que se llevarán a cabo en los próximos meses.

Puente comparece este jueves en el Senado

El ministro de Transportes, Óscar Puente, que está encabezando la gestión de esta crisis, no acudirá porque este mismo jueves comparece en el Senado para dar explicaciones sobre este accidente y el que se produjo pocos días después en Gelida (Barcelona) que dejó un muerto. El funeral está organizado por la diócesis de Huelva y también acudirán Los Reyes, Felipe VI y Letizia, según confirmó la Casa Real esta misma semana.

El Gobierno y la Junta de Andalucía, además, promueven otro homenaje de Estado, de carácter laico, que en principio estaba previsto el 31 de enero pero finalmente quedó aplazado por las dificultades de algunos familiares de las víctimas para acudir, según explicaron ambas administraciones.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

No obstante, algunos familiares expresaron públicamente su negativa a acudir a este acto y lanzaron acusaciones contra el Ejecutivo central por el accidente del pasado 18 de enero, el más grave de la alta velocidad en España.