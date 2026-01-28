La investigación se inició a raíz de la colaboración con las autoridades portuguesas

El derrumbe del techo de una vivienda en Chiclana obliga a un matrimonio a abandonar su casa tras las lluvias: "No pueden quedarse en la calle"

Compartir







Dos jóvenes veinteañeros han sido identificados como presuntos autores del ataque armado contra agentes de la Policía Nacional en Isla Mayor, en Sevilla. El tiroteo tuvo lugar el pasado 8 de noviembre durante un operativo antidroga.

Los sospechosos son conocidos como ‘Moreno’, nacido en Algeciras en 2004, y ‘Pajarito’, natural de Ceuta y nacido en 1997

La operación policial se ha saldado con diez detenidos y una importante incautación de droga y armas, los agentes han intervenido 4.500 kilos de hachís, cerca de 70 kilos de cocaína, varias armas de fuego y ocho vehículos todoterreno sustraídos.

PUEDE INTERESARTE Fuertes rachas de viento destrozan el tejado de una iglesia en Córdoba sin lamentar daños personales

Además, se han realizado 13 registros domiciliarios y más de 20 inspecciones en naves ilegales usadas por las organizaciones criminales

El dispositivo ha contado con más de 250 agentes de distintas unidades especializadas, han participado efectivos de UDYCO Central, GEO, GOES, GOIT, Unidad Aérea, Guías Caninos, Policía Científica y Policía Judicial de Sevilla y Dos Hermanas.

Los presuntos autores residían en la provincia de Málaga sin actividad laboral conocida, uno de ellos ocupaba de forma ilegal varias viviendas en una urbanización de Marbella. En su domicilio se localizaron 70 kilos de cocaína y dos armas cortas cargadas.

Otro integrante de la organización logró huir, aunque en su vivienda se encontraron más armas

Residen principalmente en Sevilla y Cádiz, y el detenido de mayor edad tiene 66 años. Los registros se han llevado a cabo en varios municipios de Sevilla y Málaga.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El objetivo era desarticular una organización dedicada a introducir grandes cantidades de droga mediante embarcaciones de alta velocidad

Los agentes detectaron un alijo que iba a producirse en una zona próxima a Isla Mayor. Durante el operativo, los narcotraficantes abrieron fuego contra los policías, dejando tres agentes heridos. Uno recibió dos impactos de arma larga, otro sufrió la fractura de dos costillas tras ser alcanzado en el chaleco antibalas, y un tercero resultó herido en un brazo al protegerse del tiroteo.

La recogida de indicios y el análisis de imágenes de vigilancia permitieron identificar a los miembros de la organización, liderada por un conocido narcotraficante asentado en Isla Mayor