Rocío Amaro 28 ENE 2026 - 12:48h.

El desplome del techo del salón se produjo el pasado 18 de enero mientras la pareja se encontraba en el interior de la vivienda, que ha quedado inhabitable tras las fuertes lluvias

La familia permanece alojada de forma provisional en casa de una hija, mientras el Ayuntamiento valora los daños y trabaja en una solución habitacional temporal

Compartir







CádizUn matrimonio de 63 años se ha visto obligado a abandonar su vivienda en el municipio gaditanos de Chiclana de la Frontera tras el derrumbe del techo del salón, ocurrido el pasado domingo 18 de enero a causa de las fuertes lluvias que cayeron durante ese fin de semana. La casa, con más de 40 años de antigüedad, ha quedado completamente inhabitable, y la familia permanece alojada de forma provisional en el domicilio de una hija mientras se valora una solución habitacional.

El suceso se produjo mientras el matrimonio se encontraba en el interior del inmueble. El techo del salón cedió de forma repentina, provocando un importante desplome de escombros que cubrieron por completo la estancia. Lo sorprendente es que, a pesar de la magnitud del derrumbe, no hubo que lamentar daños personales.

PUEDE INTERESARTE Encuentran un cadáver en avanzado estado de descomposición en un cuarto de contadores en Benalmádena, Málaga

De hecho, las imágenes difundidas posteriormente por el círculo más cercano a la familia, muestran el alcance del destrozo y el estado en el que ha quedado la vivienda, que presenta graves daños estructurales y que, en estos momentos, no reúne condiciones de habitabilidad.

Una salida provisional

Tras el incidente, la pareja no tuvo otra alternativa que trasladarse temporalmente al domicilio de su hija. La situación, sin embargo, no está exenta de dificultades, ya que el contrato de alquiler de la vivienda no contempla la presencia de terceras personas, lo que mantiene a la familia en una situación de incertidumbre.

PUEDE INTERESARTE Parricidio en Córdoba: la mujer asesinada por su padre en Córdoba presentaba signos de asfixia

Junto al matrimonio se han desplazado también varios animales de edad avanzada, con los que conviven desde hace años y a los que consideran parte de la familia. Un problema añadido puesto que el domicilio de esta familiar no reuniría las condiciones de espacio necesarias para que puedan convivir tres personas y varios animales. Por todo ello, la situación se les presenta complicada.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La intervención de la protectora

El caso ha sido dado a conocer por la Asociación Protectora de Animales Huellas Callejeras de Chiclana, con quienes contactaron en un principio para buscar una solución para los animales del matrimonio afectado.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Julia Torres, miembro de la asociación, explica que fue la hija del matrimonio quien pidió ayuda en un primer momento. "Nos planteamos acoger a los animales de forma temporal, pero al hablar con ella entendimos que la situación iba mucho más allá", señala.

Según relata, la familia se encuentra "emocionalmente muy afectada" y sin una solución inmediata a la que agarrarse. "Hablamos de un matrimonio de 63 años, con problemas de salud, cuya casa se derrumbó tras las lluvias. No pueden quedarse en la calle", apunta.

Desde la protectora de animales también se ha iniciado un movimiento vecinal para colaborar de forma voluntaria en la limpieza y futura reconstrucción de la vivienda, aunque, de momento, las condiciones meteorológicas no han permitido llevar a cabo ninguna iniciativa al respecto.

La versión municipal

Desde el Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera han confirmado que los servicios municipales están trabajando en el caso desde la semana pasada. Un técnico municipal ha visitado la vivienda para evaluar los daños, que, según las mismas fuentes, no se deben únicamente a las lluvias, sino también al estado general del inmueble, con más de cuatro décadas de antigüedad y con una evidente falta de mantenimiento.

El Consistorio señala que se está valorando una solución habitacional mediante un alquiler mientras se determina el alcance de las obras necesarias y que, en la actualidad, la pareja se encuentra alojada con su hija.

A la espera de una solución

Mientras avanzan las valoraciones técnicas y administrativas, la familia permanece a la espera de una alternativa estable que les permita recuperar la normalidad tras un episodio que ha alterado por completo su vida cotidiana.

Por el momento, el temporal de viento y lluvias que azota a toda la provincia de Cádiz, no ayuda a que el panorama empiece a ser alentador.