Redacción Andalucía 28 ENE 2026 - 13:52h.

Padres y madres pasaban cerca del lugar acompañando a sus hijos a un centro escolar próximo

La borrasca Kristin deja importantes daños y afecciones en carreteras, aeropuertos y medios de comunicación

Compartir







Las fuertes rachas de viento provocadas por la borrasca Kristin han destrozado este miércoles a primera hora de la mañana parte del tejado de la parroquia de Nuestro Señor del Huerto de los Olivos y Virgen del Camino, situada en una zona muy transitada de la capital cordobesa y en plena hora de entrada de los escolares a los centros educativos.

Las imágenes del suceso han sido difundidas en redes sociales y en ellas puede verse cómo una sección de la estructura comenzaba a levantarse y a desprenderse debido a la intensidad del viento. En el vídeo, grabado desde una vivienda próxima, se aprecia el movimiento brusco de las planchas del tejado mientras varias personas observan con inquietud el suceso ante la cercanía de un centro educativo al que estaban llegado padres y madres acompañando a los escolares.

Preocupación entre los vecinos

La escena generó comentarios de alarma entre los presentes y alimentado el malestar de muchas familias, que en los últimos días han cuestionado la decisión de mantener la actividad escolar pese a los avisos meteorológicos, informa el diario cordobés La Voz del Sur.

El temporal que afecta a Andalucía desde hace días ha dejado un reguero de incidencias en toda la comunidad, con lluvias intensas y rachas de viento que han puesto a prueba los servicios de emergencia. La reiteración de borrascas ha incrementado la presión sobre los dispositivos municipales y autonómicos, que mantienen activos distintos planes de prevención.

PUEDE INTERESARTE Aena activa el plan de actuaciones en Barajas por hielo y nieve con importantes retrasos en sus operaciones

Las previsiones apuntan a que la inestabilidad continuará en los próximos días, con nuevos episodios de lluvia y viento que podrían agravar el riesgo en zonas vulnerables.