La situación en Jaén tras el paso de Kristin: desalojos, destrozos y vigilancia en los cauces

Hasta medio centenar de viviendas han tenido que ser desalojadas en una urbanización ante el desbordamiento del río

La borrasca Kristin causa estragos en Cádiz: árboles partidos por la mitad por fuertes rachas de viento, carreteras cortadas y desalojos por inundaciones

Compartir







La borrasca Kristin mantiene este miércoles 102 carreteras afectadas por la nieve y tampoco se puede circular por otras 36 que están inundadas a causa de la lluvia, además ha provocado el cierre de colegios, la alteración de redes eléctricas y ha dejado copiosas nevadas en la Comunidad de Madrid, Castilla y León y Castilla-La Mancha. En Jaén están vigilantes por las crecidas en los ríos, que han obligado a desalojar a los vecinos. Informa en el vídeo Patricia Vázquez.

Hasta medio centenar de viviendas han tenido que ser desalojadas esta mañana de una urbanización por el desbordamiento del río. De hecho, una decena de vecinos han tenido que ser evacuados por los bomberos porque no podían salir de sus casas.

El agua ha bajado con tanta fuerza que ha provocado destrozos en parques infantiles y ha volcado contenedores. A esta hora la situación está en calma, pero la policía continúa vigilando el cauce del río para evitar nuevos desbordamientos.

250 evacuados en San Roque, Cádiz

La crecida repentina de los ríos y arroyos en los puentes en Jaén en cuestión de minutos ha anegado las calles, y a punto ha estado de entrar en algunas casas. El ayuntamiento antes había desalojado a medio centenar de vecinos.

PUEDE INTERESARTE Fuertes rachas de viento destrozan el tejado de una iglesia en Córdoba sin lamentar daños personales

Igual que las 250 personas evacuadas en San Roque, en Cádiz, por la amenaza del río Guadarranque. Las intensas lluvias han llenado de furia los caudales, provocando problemas en las carreteras. En Álora, en Málaga, los bomberos han rescatado a este conductor tras intentar cruzar con su coche un arroyo. Mientras, en Córdoba vigilan con preocupación el nivel que alcanza ya el Guadalquivir tras superar los 2 m de altura.