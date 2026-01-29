Continúan ingresados 18 heridos del accidente de Adamuz, de los que 4 están en la UCI

Dieciocho heridos del accidente ferroviario de Adamuz continúan hospitalizados en Andalucía

Un total de 18 personas del total de 126 que fueron atendidas tras el accidente ferroviario de Adamuz, en Córdoba continúan ingresadas en los hospitales andaluces, cuatro de ellas en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de los distintos centros sanitarios.

Según ha informado el Servicio Andaluz de Salud (SAS) este jueves no se ha producido ningún alta hospitalaria, por lo que el total se mantiene en 108.

De los ingresados, 17 son adultos y uno es un niño

En cuanto a la UCI, hay tres personas ingresadas en el Hospital Reina Sofía de Córdoba y la cuarta en el Hospital San Juan de Dios, también de la capital cordobesa.

En planta hay 13 pacientes: 5 en el Reina Sofía y 2 en el de Cruz Roja, ambos en Córdoba; dos en el Juan Ramón Jiménez de Huelva, otros dos en el Infanta Elena también de Huelva; uno en el Virgen del Rocío de Sevilla y otro en el Vithas de Málaga.