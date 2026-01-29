Los dos acusados del crimen de Santa Clara insisten en culparse mutuamente: "Soy inocente, lo hizo él"

Dos jóvenes se acusan mutuamente del apuñalamiento mortal de un joven de 21 años en Sevilla

La Audiencia Provincial de Sevilla ha celebrado este jueves, 29 de enero, la quinta y última sesión del juicio con jurado popular contra dos jóvenes, Sergio y Manuel, ambos de 18 años en el momento de los hechos, acusados de apuñalar mortalmente a un joven de 21 años en la madrugada del 3 de marzo de 2024 en el barrio de Santa Clara de la capital hispalense.

Los acusados se enfrentan a una petición fiscal de 20 años de prisión: Sergio como autor material del crimen y Manuel como cooperador necesario

Ambos permanecen en prisión provisional y, durante el juicio, se han culpado mutuamente del apuñalamiento mortal.

Durante su declaración final, Sergio ha afirmado ante el jurado que Manuel es el único responsable de la muerte: “Si me declaran culpable, estarán condenando a un inocente”. Ha asegurado que no conocía a la víctima, que no portaba arma alguna y que fue Manuel quien asestó la puñalada mortal tras una pelea ocurrida a la salida de una discoteca.

Sergio ha relatado que la discusión comenzó tras insultos homófobos, que él solo propinó un puñetazo y que fue Manuel quien se enfrentó directamente con la víctima

También ha acusado a la familia de Manuel de ofrecerle 20.000 euros para que se declarara culpable y ha asegurado que desconocía el fallecimiento hasta que se lo comunicó su padre.

Por su parte, Manuel ha negado ser el autor del apuñalamiento y ha acusado a Sergio de clavar la navaja cuando la víctima ya estaba en el suelo. Ha admitido que pidió el arma, pero, según su versión, para evitar que Sergio continuara atacando. Ha asegurado que actuó por miedo y que colaboró voluntariamente con la policía tras su detención.

Las versiones de ambos acusados son contradictorias en aspectos clave como el inicio de la pelea, el uso del arma blanca y la ropa que vestía Manuel en el momento de los hechos

En sus conclusiones finales, la Fiscalía ha mantenido la petición de 20 años de cárcel para ambos, considerando que Sergio apuñaló a la víctima mientras Manuel distraía a los acompañantes. La acusación particular eleva la petición a 25 años de prisión por un delito de asesinato con alevosía.

Las defensas han solicitado la absolución. La de Manuel sostiene que, en todo caso, podría tratarse de encubrimiento, mientras que la de Sergio atribuye los hechos a Manuel y plantea incluso una eximente por consumo de sustancias.