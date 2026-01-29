Subraya que pretenden "investigar la situación de la red ferroviaria de alta velocidad, de Rodalies en Cataluña y de las cercanías en el conjunto de España"

Última hora de la comparecencia de Óscar Puente en el Senado por los accidentes ferroviarios: la oposición pide más datos de los accidentes y dimisiones

Alberto Núñez Feijóo ha anunciado este jueves que el PP va a registrar la creación de una comisión de investigación en el Senado –donde su formación cuenta con mayoría absoluta– para que, tras el trágico accidente ferroviario de Adamuz y el de Gélida, entre otros, analice el estado de la red ferroviaria de alta velocidad, de Rodalies en Cataluña y del tren de "cercanías en el conjunto de España".

El líder de los 'populares' ha justificado la necesidad de crear la comisión de investigación alegando que el Gobierno , al que la pasada semana instó a asumir errores "de principio a fin", está "ocultando" y está "engañando" a los españoles. Además, ha subrayado que la víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona) "necesitan saber por qué su gente ha muerto", al tiempo en que ha recalcado que hay que garantizar la "seguridad de los españoles" que usan el AVE.

Alberto Núñez Feijóo señala al Gobierno y pide "investigar la situación de la red ferroviaria de alta velocidad"

Ahondando en sus argumentos, el jefe de la oposición ha afirmado que el Ministerio de Transportes ha sido "la zona cero de la corrupción" del PSOE, aludiendo a que el exministro José Luis Ábalos está en la cárcel, y ha recalcado que el PP tiene "derecho" y "obligación" de decir a los españoles "cómo está el mantenimiento" y "la seguridad" del ferrocarril.

Al respecto, Feijóo ha explicado que la Comisión de Investigación de Accidentes (CIAF) está investigando las causas del accidente de Adamuz pero el PP lo que pretende en el Senado es "investigar la situación de la red ferroviaria de alta velocidad, de Rodalies en Cataluña y de las cercanías en el conjunto de España".

En ese sentido, el líder del PP también ha destacado que su primera "prioridad" si llega al Palacio de la Moncloa será "hacer una auditoría de gasto" para ver "qué es lo que hay escondido" ahí y "una auditoría de la situación del sistema ferroviario español". También ha dicho que se dedicará a "buscar un presupuesto extraordinario" que va a "invertir en seguridad ferroviaria".

El líder del PP acusa a Pedro Sánchez de estar "desaparecido" tras los accidentes de Adamuz y Gelida

De igual modo, y cargando contra el Gobierno, Feijóo ha recriminado al presidente Pedro Sánchez que no acuda a comparecer hoy en el Pleno del Senado para informar sobre el accidente de Adamuz y de Gelida, que ha costado la vida a 46 personas, y que haya aplazado esas explicaciones hasta el 11 de febrero en el Congreso, acumulando más asuntos en el orden del día.

Según afirma, Sánchez tiene que comparecer en el Senado cuando lo solicita la mayoría de la Cámara porque se cambió el reglamento y no está exento de ofrecer esas explicaciones "salvo acreditación de viaje institucional o compromiso internacional". "Y los letrados de la Cámara están haciendo o han hecho un informe advirtiendo al presidente de sus responsabilidades", ha avisado.

En esa línea, el líder de los 'populares' ha acusado al jefe del Ejecutivo de estar "desaparecido" desde el accidente en la localidad cordobesa porque fue al día siguiente de la tragedia y solo ha hecho un "mitin" en Zaragoza para "felicitar" a Puente por su gestión.

"Y ahora dice que comparece el 11 de febrero en el Congreso para hablar de la política internacional del Consejo Europeo. Oiga, qué falta de respeto a las víctimas. Qué desprecio a la gente", ha enfatizado.

Alberto Feijóo carga contra Óscar Puente y acusa al Gobierno de mentir y de "una negligencia política de primer nivel"

Continuando con su crítica, Feijóo ha señalado igualmente al ministro de Transportes, Óscar Puente, al que ha acusado de "mentir" diciendo que se "renovó la vía" cuando se había producido" un conjunto de ensamblajes entre carriles antiguos y carriles nuevos".

Además, ha destacado que los maquinistas habían advertido "más de 20 veces que en esos puntos había irregularidades cuando pasaban con los trenes" y habían solicitado desde el mes de agosto que bajase la velocidad".

"La única certeza que tenemos, después de 10 días, de los 46 muertos, es que se nos han mentido, que aquello no estaba renovado, que aquel mantenimiento era incorrecto", ha afirmado.

En ese mismo sentido, el jefe de la oposición ha recalcado que el Gobierno ha incurrido en una "negligencia continuada en el mantenimiento" de la red ferroviaria del AVE y de Rodalies. Y ha añadido: "Esta negligencia continuada en el mantenimiento es una negligencia política de primer nivel", ha abundado.

De igual modo, Feijóo ha insinuado que el ministro Óscar Puente "ha presionado los medios de comunicación" y les ha "engañado". "Desde el primer instante intentó decir que la vía no era el problema, que quizás podía ser el tren. Después decía que esa soldadura había sido impecable. Después decía que se había renovado...", ha criticado, para señalar que el tren de alta velocidad se liberalizó en 2022 pero no se está "manteniendo de forma diligente".