El obispo emérito, José Vilaplana nombra uno a uno a algunos de los fallecidos en el accidente

Claudia Barraso 29 ENE 2026 - 18:19h.

Los reyes, Felipe VI y Letizia, han presidido la misa funeral en Huelva por las víctimas del accidente de trenes en Adamuz

Huelva despide este jueves a las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz con un funeral religioso presidido por los reyes a las 45 víctimas mortales, 28 de ellas vecinos de distintos municipios de la provincia, del accidente ferroviario de Adamuz, Córdoba, tras la cancelación del homenaje de Estado rechazado por las familias.

Los reyes han llegado al recinto donde se encontraban todos los familiares de los fallecidos y los líderes políticos que han acudido hasta Huelva para acompañar a sus majestades y al resto de afectados por al accidente de trenes en Adamuz. La misa es oficiada por el obispo de la diócesis, Santiago Gómez Sierra, junto al presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, y el obispo emérito, José Vilaplana.