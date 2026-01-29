Última hora de la misa funeral de las víctimas de Adamuz: El obispo de Huelva pide esclarecer la verdad del accidente y que se actúe con justicia
Los reyes, Felipe VI y Letizia, han presidido la misa funeral en Huelva por las víctimas del accidente de trenes en Adamuz
La carta del hijo de Natividad, muerta en Adamuz, a Pedro Sánchez: "Si las revisiones hubieran sido eficaces, mi madre estaría viva"
Huelva despide este jueves a las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz con un funeral religioso presidido por los reyes a las 45 víctimas mortales, 28 de ellas vecinos de distintos municipios de la provincia, del accidente ferroviario de Adamuz, Córdoba, tras la cancelación del homenaje de Estado rechazado por las familias.
Los reyes han llegado al recinto donde se encontraban todos los familiares de los fallecidos y los líderes políticos que han acudido hasta Huelva para acompañar a sus majestades y al resto de afectados por al accidente de trenes en Adamuz. La misa es oficiada por el obispo de la diócesis, Santiago Gómez Sierra, junto al presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, y el obispo emérito, José Vilaplana.
El obispo emérito, José Vilaplana nombra uno a uno a algunos de los fallecidos en el accidente
El obispo de Huelva, sobre los familiares: "El sufrimiento de estas familias no va a terminar cuando se apaguen los focos"
El obispo de Huelva, Santiago Gómez Sierra, ha hecho este jueves, durante el funeral que presiden los reyes por las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), un llamamiento a esclarecer la verdad de lo ocurrido en el siniestro y a actuar con justicia para que en el futuro se eviten tragedias semejantes.
Porque -ha recalcado- "el sufrimiento de estas familias no va a terminar cuando se apaguen los focos o se acallen las noticias de este luctuoso suceso". Y acompañarlas en su duelo y reparar las consecuencias del daño que han recibido será una tarea larga y exigente para todos, ha asegurado.
Los familiares rezan unidos por todos sus seres queridos fallecidos en el accidente de Adamuz
Los rostros de los familiares que han acudido a la misa funeral celebrada en Huelva, son rostros de tristeza y mucho dolor. Un dolor compartido por todos los asistentes en la ceremonia y que ha sido apoyado por los reyes y varias autoridades del Gobierno y de Andalucía.
El obispo de la diócesis, Santiago Gómez, agradece a los vecinos de Adamuz, su rápida intervención
El obispo de la diócesis, Santiago Gómez, agradece la actuación de todos los que colaboraron en el accidente de Adamuz. “En este momento de dolor queremos detenernos para dar gracias a quienes acudieron los primeros, los vecinos de Adamuz, los equipos de emergencia, fuerzas de seguridad, voluntarios y personal de apoyo. Gracias a quienes han acompañado con su presencia discreta y cercana”.
Las palabras del obispo de la diócesis a los familiares, a los reyes y a las autoridades
El obispo de la diócesis, Santiago Gómez ha empezado su discurso mencionando a los familiares, heridos en el accidente de Adamuz, a los reyes y autoridades presentes en la misa.
“Queridas familias que estáis sufriendo la perdida de un ser querido. Hoy nos reunimos con el corazón abatido. La tragedia de Adamuz ha irrumpido en nuestras vidas con un golpe inesperado. Dejándonos con la preocupación por los heridos y los familiares. Deseamos abrazaros con respeto y expresaros nuestra cercanía y pesar”
“Majestades en vuestra presencia reconocemos un gesto de cercanía y solidaridad con los familiares y toda la sociedad de Andalucía y toda España. También a las demás autoridades y a quienes prestan servicio a la comunidad agradecemos su presencia”.
Primera lectura en la misa funeral por las víctimas mortales en el accidente de trenes de Adamuz
María Jesús Montero, Ángel Víctor Torres, Luis Planas, Feijóo y Juanma Moreno, entre los asistentes
Desde un altar hasta donde ha sido trasladada la imagen de la patrona de Huelva, la Virgen de la Cinta, este funeral religioso es oficiado por el obispo de la diócesis de Huelva, Santiago Gómez Sierra, junto al presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Javier Argüello, y el obispo emérito José Vilaplana. Junto a ellos concelebran más de un centenar de sacerdotes diocesanos, procedentes de otras diócesis -entre los que se encuentra el párroco de Adamuz, Rafael Prados-,
En nombre del Gobierno central han acudido la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, y los ministros de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y el de Agricultura, Luis Planas. También asisten al funeral el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, junto a la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, entre otras autoridades.
Felipe VI y Letizia son recibidos en el pabellón de huelva con varios 'vivas' pronunciados por los familiares
La llegada de los reyes al pabellón, donde ha sido recibidos con varios 'vivas', se ha producido unos minutos antes del inicio de la misa en el pabellón, en el que varios miles de personas han hecho cola para acceder desde más de dos horas antes del comienzo.
Más de 300 familiares de las personas fallecidas participan del acto en un lugar preferente en la pista del Palacio de Deportes, donde se han colocado medio millar de sillas facilitadas por la Diputación de Huelva para garantizar un entorno adecuado y respetuoso para ellos.
El obispo de la diócesis, Santiago Gómez Sierra, guía a los asistentes en las primeras oraciones por los fallecidos
El presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, pronuncia las primeras palabras
Los reyes llegan al Palacio de Deportes Carolina Marín para unrise a los familiares de los fallecidos
