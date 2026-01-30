Claudia Barraso 30 ENE 2026 - 17:56h.

Unos vecinos de Benalmádena conviven durante un mes con el cadáver de Juan, el desaparecido de 70 años encontrado en el cuarto de contadores

Encuentran un cadáver en avanzado estado de descomposición en un cuarto de contadores en Benalmádena, Málaga

Compartir







La Policía Nacional ha identificado el cadáver en avanzado estado de descomposición que fue hallado el pasado 27 de enero en un pequeño hueco dentro del cuarto de contadores de un bloque de viviendas en Benalmádena, Málaga, que corresponde a un hombre de 70 años que llevaba desaparecido casi un mes.

Fuentes policiales han informado a EFE de que el fallecido es un hombre cuya desaparición se había difundido a través de las redes sociales y que las causas de la muerte no serían de etiología criminal. La asociación SOS Desaparecidos ha desactivado la alerta de búsqueda de este hombre, llamado Juan, de quien no se sabía su paradero desde el 1 de enero, al haberlo localizado sin vida.

PUEDE INTERESARTE Hallan el cuerpo sin vida de una joven de 25 años en Málaga junto a su vehículo

En el cartel para tratar de localizarlo se le describía como un hombre de "70 años, 1,67 estatura, complexión delgada, calvicie parcial, pelo rubio claro, ojos claros, herida en la cabeza". Juan, de 70 años, llevaba desaparecido casi un mes. Algunos medios como ‘Diario Sur’ han confirmado que el hombre habría aprovechado ese hueco del edificio para pasar las noches.

Se desconocen los motivos de su muerte

Fue encontrado el 1 de enero, a primera hora de la mañana. El cuarto de contadores donde encontraron el cadáver se encuentra en una planta baja. A él se accede a través de una puerta de manera con rejillas de ventilación que está cerrado con un candado.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Dentro de ese cuarto, en la parte inferior, hay un hueco de apenas 40 centímetros habilitado para conducciones y canalizaciones de las viviendas. Un hueco donde solo hay escombros. Ahí encontraron el cuerpo de Juan. Las autoridades todavía no han esclarecido las circunstancias de su muerte. La policía mantiene alguna hipótesis abiertas, pero será la autopsia la que se encargue de revelar más datos.