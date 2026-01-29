Madrid se une al dolor por las víctimas de Adamuz con un funeral en la Almudena

Este homenaje religioso ha sido organizado por el Arzobispado de Madrid tras la petición de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso

El doloroso discurso de Liliana Sáenz en representación de los familiares de las víctimas de Adamuz: "Sabremos la verdad, lucharemos para que nunca haya otro tren"

Compartir







La madrileña catedral de la Almudena ha acogido este jueves la misa funeral en recuerdo de los 45 fallecidos en el accidente de Adamuz (Córdoba) el pasado 18 de enero, de los que 7 eran de la Comunidad de Madrid.

Este homenaje religioso ha sido organizado por el Arzobispado de Madrid tras la petición de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, como gesto de recuerdo por los fallecidos y de acompañamiento a los heridos y a las familias de quienes perdieron la vida en la tragedia.

PUEDE INTERESARTE Continúan ingresados 18 heridos del accidente de Adamuz, de los que 4 están en la UCI

La presidenta de la Comunidad de Madrid y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, han encabezado la representación institucional en esta misa, junto al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, el presidente del Senado, Pedro Rollán, la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, y el presidente de la Asamblea autonómica, Enrique Ossorio.

Más Madrid, único partido que declina asistir

Salvo Más Madrid, que ha declinado asistir al ver en esta misa un intento de Díaz Ayuso de buscar "protagonismo", han acudido representantes de PSOE y Vox, como sus portavoces el Ayuntamiento de Madrid Reyes Maroto y Javier Ortega-Smith respectivamente.

PUEDE INTERESARTE El emotivo gesto de Felipe VI con una pequeña en silla de ruedas en el funeral por las víctimas de Adamuz

La eucaristía ha sido oficiada por el cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo, que en su homilía ha afirmado que la iglesia está "en silencio" junto a "un pueblo herido". "A quienes lloran, no estáis solos. El dolor compartido no desaparece, pesa menos", ha afirmado el cardenal de Madrid.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

En el accidente de tren tras chocar un tren Alvia con destino Huelva con un convoy de un Iryo, que invadió la vía contraria a la altura de Adamuz, de las 45 personas que perdieron la vida, siete eran de Madrid.

El homenaje en Madrid ha coincidido con la celebración este jueves de la misa funeral de Huelva, a la que han asistido los reyes, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, entre otros, después de que se aplazara el homenaje de Estado previsto incialmente para el sábado y aplazado 'sine díe' a petición de los familiares de las víctimas.