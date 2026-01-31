El monumento será realizado por el escultor Martín Lagares y contará con la asesoría artística de Antonio María Lebrero

El obispo y los familiares de las víctimas de Adamuz piden "justicia" en la misa: "Lucharemos por saber la verdad"

HuelvaEl Ayuntamiento de Huelva ha mantenido un encuentro con la Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio Santo Ángel en la que han abordado la propuesta presentada por el colectivo para la construcción de un monumento homenaje en memoria de las víctimas y afectados por el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) el pasado día 18.

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, junto con algunos de sus concejales, ha conocido el proyecto trasladado por la asociación y ha mostrado la disposición municipal para su desarrollo. Se ha comprometido a estudiar junto al colectivo la ubicación más adecuada para el monumento, que se situará en un espacio municipal lo más cercano posible a la estación ferroviaria.

Es un proyecto "necesario y cargado de sensibilidad"

Pilar Miranda ha destacado el valor emocional de esta iniciativa y ha agradecido a la asociación un proyecto "tan necesario y cargado de sensibilidad". Ha asegurado que para el ayuntamiento es fundamental que Huelva conserve para la posteridad el recuerdo de las víctimas y de todas las personas que han sufrido las consecuencias de este trágico accidente.

Por su parte, la vicepresidenta de la Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio Santo Ángel, Alejandra Olaya, ha explicado que la propuesta contempla la creación de un Ángel Custodio como símbolo de recuerdo y reconocimiento, inspirado en los testimonios de víctimas y afectados.

El monumento será realizado por el escultor Martín Lagares

Según ha trasladado la entidad, el monumento será realizado por el escultor Martín Lagares y contará con la asesoría artística de Antonio María Lebrero. El proyecto ya ha comenzado con la elaboración de los primeros bocetos y se prevé que pueda culminarse antes del próximo verano.

La financiación correrá a cargo de la propia asociación y de donaciones de empresas privadas y entidades colaboradoras, entre ellas la Hermandad de la Oración en el Huerto. Asimismo, el Ayuntamiento de Huelva colaborará con la intervención necesaria para la adecuación del espacio que se elija para la ubicación del monumento.