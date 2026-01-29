Fidel Sáenz, hijo de una víctima del accidente de Adamuz, critica al Gobierno y exige respuestas en una carta abierta a Pedro Sánchez

Fidel Sáenz de la Torre, hijo de Natividad de la Torre, fallecida en el accidente ferroviario de Adamuz que se cobró la vida de 45 personas, ha hecho pública recientemente una carta abierta dirigida al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En ella, expresa el profundo dolor de su familia y lanza una crítica contundente a la manera en que las autoridades han gestionado la tragedia.

El accidente del 18 de enero conmocionó a toda España. La magnitud del siniestro, la falta de información clara y las dudas sobre el mantenimiento de la infraestructura ferroviaria han generado indignación y un debate intenso sobre las responsabilidades políticas y técnicas.

En este contexto, el mensaje de Sáenz no solo refleja el dolor de su familia, sino también la frustración de muchas personas afectadas que reclaman respuestas y transparencia, como él mismo indica. Difundido a través de sus redes sociales este pasado miércoles, el escrito se convierte en un testimonio directo del sufrimiento personal y colectivo, en el que el hijo de Natividad combina reflexiones duras con mensajes claros dirigidos al jefe del Ejecutivo.

La carta íntegra de Fidel Sáenz al presidente del Gobierno

"Señor presidente del Gobierno. Le escribo esta carta sabiendo que jamás la leerá, pues entiendo que usted está muy ocupado, buscando una nueva mentira que decirnos con el sarcasmo al que nos tiene acostumbrado, pero aun así, se la escribo porque el silencio ya no es una opción cuando el dolor se desprecia, y la verdad se maquilla. Desde el 18 de enero de 2026, no solo vivimos con ausencia, vivimos con la certeza de que quienes debían protegernos nos fallaron. Y, lo que es peor, se niegan a reconocerlo", señala Fidel para comenzar.

"Usted repite que su Gobierno ha actuado con empatía, eficacia, transparencia y unidad, hay que ser muy cobarde y no digo valiente, para hacer esas declaraciones, pues desde este lado del duelo, esas palabras no consuelan: indignan. Hablan de eficacia, pero la eficacia no descarrila, la eficacia no mata, la eficacia no deja familias enterrando a sus muertos, estando seguros de que era evitable. Si las revisiones hubieran sido eficaces, mi madre estaría viva, y cuando eso no es así, insistir en que "todo funcionaba correctamente" no es una defensa: es una humillación, pero claro, las tragedias suceden, ¿verdad? Y mientras tanto, se aplaza un funeral de Estado sin explicación, o mejor dicho, omitiendo la verdad, pero no se preocupe, el pueblo que salva al pueblo junto a la diócesis, lo tendremos para despedir a las víctimas en el funeral religioso que merecen", agrega el hijo de Natividad.

"Pero entendemos que usted se sienta fuera de lugar, tal vez porque a usted le incomoda más la Iglesia que pactar con quienes jamás han condenado el terrorismo. Tal vez porque teme más una cruz que al propio Bildu. Resulta doloroso comprobar que quien llega a acuerdos políticos con quienes han respaldado el terror, muestre tanto recelo ante un acto religioso que solo busca consuelo, respeto y dignidad para los muertos. La mejor y quizás la única decisión responsable que le queda, no es otra que marcharse antes de seguir dañando a una nación profundamente herida. A nosotros ya nos han destrozado la vida, no termine de destrozar España. Atentamente, un hijo que llora a su madre, una familia rota, y unos ciudadanos que ya no se sienten representados. DIOS ESTABA ALLÍ!!! Fdo. Fidel Sáenz de la Torre", sentencia el afectado, que ha lanzado otros mensajes en los medios. El accidente de Adamuz ha dejado una profunda huella en los familiares de todas las víctimas.