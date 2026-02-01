Continúan desalojados 150 vecinos en tres núcleos rurales de Cádiz tras la crecida del río Guadalete

Estos 150 desalojados pertenecen a los núcleos rurales de La Greduela, Los Cejos del Inglés y la zona baja de Las Pachecas

Alerta en Granada ante el desembalse de la presa de Quéntar: los consistorios piden "precaución" a los vecinos

Compartir







CádizUn total de 150 personas continúan desalojadas de sus viviendas en varios núcleos rurales de la localidad de Jerez de la Frontera (Cádiz), que desde este pasado jueves, 29 de enero, permanecen fuera de sus domicilios ante la crecida del río Guadalete a causa de las fuertes precipitaciones registradas durante la semana.

Según ha detallado este domingo el Ayuntamiento de Jerez en un comunicado remitido a los medios, estos 150 desalojados pertenecen a los núcleos rurales de La Greduela, Los Cejos del Inglés y la zona baja de Las Pachecas, debido a que las zonas en las que se ubican están aún anegadas por el agua.

No obstante, ha indicado que actualmente hay un total de 38 vecinos del municipio que se encuentran reubicados en el Albergue de inturjoven, en Cáritas El Portal y hoteles de la zona mientras se estabiliza y desciende el caudal del río. Por su parte, la Junta de Andalucía ya indicó anteriormente que la evolución favorable de su caudal, "estabilizado y en descenso" ha permitido adoptar esta medida para la mayoría de las zonas poblacionales desalojados.

El caudal del Guadalete está en descenso pero se pide extremar la precaución

El alivio que ha supuesto el desembalse de la presa de Bornos junto con la ausencia de lluvias durante la jornada de este pasado viernes, 30 de enero, ha permitido que el caudal del Guadalete esté en descenso y que el riesgo para la población haya disminuido "de forma considerable". No obstante, desde la dirección de la emergencia se instó a los vecinos a extremar la precaución porque "si se cumplían las previsiones meteorológicas para la próxima semana, la situación podría volver a repetirse".

Es por ello que va a mantener un seguimiento de los niveles de los afluentes y de la seguridad en las puntos poblacionales que se han visto más afectados. Desde el Ayuntamiento de Jerez se puso en marcha un dispositivo de traslado de esos vecinos a sus viviendas a través de autobuses y taxis. Para ello, la propia delegada de Medio Rural, Susana Sánchez Toro, estuvo informando a sus delegados y delegadas de barriadas rurales.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Se mantiene la activación del Plan Territorial de Emergencias Local

Estas medidas se adoptaron tras la última reunión de coordinación en el Puesto de Mando Avanzado (PMA) a la que han asistido la delegada del Gobierno de la Junta en Cádiz, Mercedes Colombo, el secretario general de Interior, David Gil, la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, y la subdelegada del Gobierno de España en Cádiz, Blanca Flores.

El Ayuntamiento de Jerez comunicó estos días también que mantiene la activación del Plan Territorial de Emergencias Local (PTEL) en Fase de Emergencia y Situación Operativa 2 y seguirá aplicando las mismas actuaciones que se llevan en los últimos días debido a las previsiones meteorológicas de Aemet. Por ello, se mantienen cerradas las instalaciones públicas al aire libre y el Cecop seguirá activo para el seguimiento y coordinación de la situación actual.