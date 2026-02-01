En la primera semana después del accidente fueron 11.016 las donaciones de sangre y plaquetas

Euskadi necesita sangre de forma urgente: las bajas reservas afectan a todos los grupos sanguíneos

Compartir







Las reservas de sangre y plasma en Andalucía están 2.600 unidades por encima de la media --son 3.900 las bolsas habituales--, lo que permite contar con un "stock para cubrir la demanda de una semana cuando lo habitual es que se puedan cubrir 3,7 días". Estos números son posibles después de la respuesta ciudadana al llamamiento a donar para garantizar la asistencia sanitaria como consecuencia del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), que se cobró la vida de 45 personas. En la primera semana después del accidente fueron 11.016 las donaciones.

Son los números facilitados por la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía a preguntas de Europa Press. De hecho, el Servicio Andaluz de Salud (SAS), dependiente de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, llegó a contabilizar tres días seguidos con donaciones de sangre al triple de lo que es habitual en un día. Así, este 21 de enero, se produjeron en Andalucía 2.449 donaciones, cuando la media habitual está entre 800 y 900. El lunes 19, las donaciones fueron de 2.990 bolsas y el martes 20, 2.878.

En 2025 se registraron 272.413 donaciones

Las donaciones de sangre total, plasma y plaquetas de 2025 han sido 272.413. La Red Andaluza de Medicina Transfusional, Tejidos y Células (Ramttc) puso en marcha la campaña navideña 'Comienza tu tradición navideña', una iniciativa que invita a la ciudadanía, especialmente a los jóvenes y a los nuevos donantes, a incorporar la donación de sangre y plasma "como un gesto solidario más propio de estas fechas tan señaladas".

En concreto, las donaciones pueden realizarse tanto en los puntos fijos de las capitales y principales ciudades como en las unidades móviles, que recorrerán municipios y pedanías de las ocho provincias andaluzas. La coordinación de la Red permite que la sangre y sus componentes lleguen allí donde se necesitan, "funcionando como un único sistema al servicio de toda Andalucía".

Bajo este contexto, la información actualizada sobre lugares y horarios de donación está disponible en las redes sociales de los centros de transfusión, en la web del Servicio Andaluz de Salud, dentro del apartado 'Donar Sangre', y a través de la aplicación Dona Sangre Andalucía, la aplicación oficial de la sanidad pública andaluza, disponible de forma gratuita para dispositivos Android e iOS.