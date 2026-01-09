Maitena Berrueco 09 ENE 2026 - 15:15h.

Se barajan como causas de la caída de reservas de sangre: las fiestas de Navidad y el adelanto de la gripe

Vitoria-GasteizEuskadi necesita sangre. La caída de las reservas ha llevado al departamento de Salud del Gobierno Vasco y a Osakidetza a hacer un llamamiento a los vascos para que donen sangre de forma urgente. Las causas que se barajan para explicar este descenso son dos. Por un lado, las fiestas navideñas y por otro, el adelanto de la epidemia de la gripe, que alcanzó el pasado diciembre su pico máximo y ha habido muchas personas que han caído enfermas y no han podido donar en todo el mes y comienzos de enero, por lo que la necesidad es mayor aún que en años anteriores. Las bajas reservas afectan a todos los grupos sanguíneos.

Euskadi necesita recibir cerca de 400 donaciones cada día para garantizar los tratamientos y la actividad sanitaria. El Centro Vasco de Transfusión y Tejidos Humanos (CVTTH) de Osakidetza recuerda que la donación de sangre continúa siendo la única manera de obtener numerosos componentes destinados a transfusión o a la elaboración de medicamentos derivados del plasma, indispensables en la actividad sanitaria.

Por ello, llaman a la colaboración de aquellas personas que han donado alguna vez, así como de quienes se han planteado dar el paso, pero todavía no lo han hecho. “El hecho de que estas Navidades hayamos tenido muchos días festivos entre semana, unido a la actividad gripal que hemos vivido estas pasadas semanas, ha provocado que las reservas estén muy por debajo de los valores habituales y necesitamos cerca de 400 donaciones cada día en Euskadi”, explican desde el CVVTH.

Los requisitos para donar son: tener entre 18 y 65 años, encontrarse en buen estado de salud (las personas afectadas por algún virus respiratorio deben esperar 15 días) y pesar más de 50 kilos. Los puntos fijos, así como las unidades móviles repartidas en los tres territorios para donar sangre, y los horarios en los que poder hacerlo, se actualizan constantemente en la web o en las redes sociales de Donantes de Sangre de Euskadi (@donantesangreuskadi).

Más de 79.000 donaciones en 2025

Durante el año pasado, Euskadi registró un total de 79.107 donaciones por parte de 46.418 donantes, la mayoría habituales y que donan de forma regular (dos o más veces cada año), aunque destaca la incorporación de 6.599 nuevos donantes. Se obtuvieron 68.415 concentrados de glóbulos rojos, 11.504 dosis de plaquetas y 22.224 litros de plasma se utilizaron en la elaboración de medicamentos como inmunoglobulinas, factores antihemofílicos albúmina, etcétera.

En este sentido, recuerdan que cada donación puede ayudar a decenas de personas ya que la sangre se fracciona en componentes que permiten atender diferentes necesidades médicas: desde tratamientos oncológicos hasta intervenciones quirúrgicas o urgencias, y para elaborar medicamentos destinados a pacientes agudos y crónicos. En total, se transfundieron alrededor de 82.000 componentes, distribuidos desde el Centro Vasco de Transfusión y Tejidos Humanos a los distintos centros sanitarios, que ayudaron a salvar la vida o mejorar la salud de los pacientes.