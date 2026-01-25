Redacción Cataluña 25 ENE 2026 - 12:00h.

La sangre de cordón es una alternativa más protectora y puede ayudar a paliar las complicaciones asociadas a la prematuridad

El calentamiento global podría comprometer la seguridad del suministro de sangre y la viabilidad de las donaciones

BarcelonaEl Clínic de Barcelona se ha convertido en el primer hospital de España en utilizar la transfusión de sangre de cordón umbilical a prematuros extremos con anemia. Una complicación frecuente en los bebés que nacen antes de las 28 semanas de gestación, con menos de 1,5 kg de peso, y que se trata mediante transfusiones de concentrados de glóbulos rojos procedentes de donantes adultos.

El centro hospitalario catalán ha realizado un estudio junto al Banco de Sangre de Tejidos (BST) pionero en España y el segundo en el mundo tras Italia, que demostró en 2025 que la sangre de cordón reduce el riesgo de complicaciones asociadas a la prematuridad, como la retinopatía del prematuro (ROP), la displasia broncopulmonar (DBP) o la enterocolitis necrosante (ECN), y mitiga los efectos secundarios asociados a la transfusión de sangre de adultos.

Con el fin de validar la técnica y la viabilidad de realizar este tipo de transfusiones en Cataluña, el Clínic y el Banco de Sangre y Tejidos impulsaron un ensayo clínico en la misma línea, en el que participaron 41 recién nacidos prematuros extremos con anemia. "Somos de los pocos lugares del mundo donde contamos con un entorno de equipamientos sanitarios que lo permite", ha explicado el Dr. Miquel Alsina, adjunto del Servicio de Neonatología, dentro del Instituto Clínico de Ginecología, Obstetricia y Neonatología del Hospital Clínic Barcelona e impulsor del estudio.

"Mejora el perfil sanguíneo de estos bebés"

El trabajo, presentado en el Congreso de Sociedades Europeas de Neonatología de Belgrado (Serbia), corrobora que la infraestructura sanitaria de la que disponen el Clínic y el BST es viable para poder llevar a cabo la transfusión de sangre de cordón en su entorno. "Este tipo de transfusión es una alternativa más fisiológica para los pequeños receptores y mejora el perfil sanguíneo de estos bebés, que se mantiene similar al de los prematuros que no requieren una transfusión", ha añadido Miquel Alsina.

Una vez superada la fase I del ensayo clínico, el siguiente paso será un estudio multicéntrico con varias maternidades de Barcelona y con más pacientes, que se iniciará a partir de 2026 y que está pendiente de financiación. "El objetivo de futuro es llegar a poder tratar al mayor número posible de bebés que lo necesiten", han destacado desde el Clínic sobre unas transfusiones que en Cataluña se realizan a cerca de medio millar de bebés prematuros al año con sangre procedente de donantes adultos.

"Drástico" descenso de donantes

El director del Banco de Cordón, Jesús Fernández, ha señalado que el uso de sangre de cordón, ya sea en bebés prematuros u otras terapias, está siempre sujeto a su disponibilidad en los bancos de sangre, que ha ido disminuyendo durante la última década. Si en 2016 la cifra anual de donantes estaba cerca de las 5.000, en 2025 no superó las 1.200, pese a que el BST se había fijado el objetivo de alcanzar las 1.500, que mantiene de cara a 2026.

Fernández atribuye el "drástico" descenso, entre otros, a la baja natalidad, al desconocimiento, a la pandemia de covid-19 y, recientemente, a la aparición de bancos privados, si bien no disponen de cifras exactas respecto a ese factor. El director ha apuntado que la sangre de cordón también tiene potencial para usarse, además de trasplantes, en terapias para la leucemia, terapias avanzadas en cáncer o infecciones y enfermedades del endometrio, entre otros. Además, en breve empezarán un ensayo clínico para estudiar su potencial en artrosis de rodilla muy severa, usando el plasma rico en plaquetas de la sangre de cordón.