Se mantiene en 14 el número de hospitalizados por el accidente ferroviario de Adamuz

De las 126 personas hospitalizadas permanecen ingresadas 14

La atención a las víctimas de Adamuz está siendo "muy personalizada", según el delegado del Gobierno

CórdobaEl número total de personas que siguen ingresadas en hospitales andaluces por el accidente ferroviario ocurrido hace dos semanas en Adamuz (Córdoba) se ha mantenido este domingo en 14, al no haberse producido en las últimas horas ningún alta hospitalaria.

Estos datos han sido facilitados por la Consejería de Sanidad, Presidencia e Interior, que actualiza cada día la cifra de ingresos y altas hospitalarias.

De total de 14 personas ingresadas, una de ellas es menor

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha informado de que este domingo no se ha producido ningún alta hospitalaria, por lo que permanecen 14 personas ingresadas de las 126, cinco de ellas menores, que fueron atendidas a raíz del accidente de trenes el pasado 18 de enero.

De total de 14 personas ingresadas, una de ellas es menor -que se encuentra en planta en el Hospital Reina Sofía de Córdoba,- y los otros 13 son adultos, dos de los cuales están en la UCI, uno en el mismo centro y el otro en el Hospital San Juan de Dios, también en la capital cordobesa.

En planta continúan cinco ingresados en el Reina Sofía, dos en el Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva, otros dos en el Hospital Infanta Elena de la capital onubense, uno en el Virgen del Rocío de Sevilla y otro en el Vithas Málaga.

En la jornada del viernes se produjo el fallecimiento de una mujer de 42 años, natural de La Palma del Condado (Huelva), cuya muerte eleva a 46 el número de víctimas mortales del siniestro.