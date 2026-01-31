Esta vecina de La Palma permanecía ingresada en la UCI del Hospital Reina Sofía de Córdoba

HuelvaEl Ayuntamiento de La Palma del Condado (Huelva) ha decretado tres días de luto oficial tras el fallecimiento Patricia García Sauci, vecina de la localidad, de 42 años, que eleva a 46 las víctimas mortales del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) y a 29 las que eran residentes en la provincia onubense.

El Consistorio, a través de sus redes sociales, ha señalado que el dolor por su pérdida se suma al de decenas de personas como consecuencia de "este terrible suceso" que mantiene consternado a su pueblo "y a toda España".

Esta vecina de La Palma permanecía ingresada en la UCI del Hospital Reina Sofía de Córdoba desde el día del accidente por politraumatismo y afectación en los pulmones. De esta manera, se elevan a 46 el total de personas muertas por este accidente, según han informado fuentes sanitarias. Además, es la tercera víctima mortal de La Palma del Condado (Huelva) que fallece en el tren, dado que un matrimonio de la localidad también figuraba entre los fallecidos.

Tres días de luto oficial

En señal de duelo, el Ayuntamiento de La Palma del Condado ha decretado esos tres días de luto oficial, que han comenzado a las 00:00 horas de este sábado.

Durante este periodo, las banderas ondean a media asta con crespón en todos los edificios oficiales de esta administración local y han quedado suspendidos los actos previstos en la agenda institucional.

El consistorio ha manifestado "su más sincero respeto, pésame y solidaridad con sus familiares y personas cercanas, con quienes comparte este dolor irreparable, al igual que todos los vecinos y vecinas del municipio".

Esta víctima estaba ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital Reina Sofía de Córdoba y su muerte eleva a tres el número de fallecidos que el siniestro se ha cobrado en La Palma del Condado.

Juanma Moreno y María Jesús Montero lamentan el fallecimiento de la nueva víctima

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, han emitido sendos mensajes en sus respectivas redes sociales en los que han lamentado el fallecimiento este viernes de la mujer herida como consecuencia del siniestro ferroviario del término municipal cordobés de Adamuz el domingo 18 de enero.

"Andalucía sigue con el corazón roto", ha enmarcado al presidente de la Junta en su cuenta oficial de 'X', al tiempo que ha recordado que "tristemente, ha fallecido una de las personas ingresadas en el hospital y se elevan a 46 las víctimas del accidente de Adamuz".

"¡Qué tragedia y cuánto dolor!", ha expresado en el mencionado mensaje, al tiempo que ha enmarcado su solidaridad con el "profundo pesar" de la familia de la víctima.

Por su parte, Montero ha trasladado sus condolencias a los familiares de la fallecida. "Toda España está a vuestro lado y os acompaña en vuestro dolor", ha apostillado.