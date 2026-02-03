Marlaska señala que la Guardia Civil no solicitó refuerzos policiales tras el siniestro de Adamuz

El ministro sostiene que la coordinación policial fue correcta y que la Guardia Civil asumió la gestión del siniestro sin necesidad de refuerzos

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha explicado este martes en el Senado que los mandos operativos de la comandancia de la Guardia Civil de Córdoba respondieron a sus compañeros de la Policía Nacional que no necesitaban efectivos para asistir a los heridos en el lugar del accidente de Adamuz, en Córdoba.

“Son los mandos operativos quienes se comunican y se coordinan entre ellos para establecer los medios necesarios y la localización”, ha respondido el ministro a la senadora del PP Cristina Casanueva, que le ha interpelado sobre quién dio la orden de que dos vehículos de agentes adscritos a la Unidad de Prevención y Respuesta (UPR) no acudieran a las vías tras el siniestro.

Marlaska ha dejado claro que la comisaría provincial de Córdoba ofreció refuerzos, pero que la autoridad competente era la Guardia Civil y, por tanto, fue la que estimó que en el lugar del siniestro los agentes de la comandancia contaban con “los medios necesarios para poder asistir a los heridos, garantizar las zonas de evacuación y también proteger el lugar para hacer las inspecciones oculares”.

La Policía Nacional, ha añadido el ministro, se desplazó a otras zonas “importantes y relevantes”, como el hospital Reina Sofía de Córdoba, el Instituto Médico Legal o el Centro Cívico que estableció el Ayuntamiento de Córdoba

Marlaska ha vuelto a incidir en que, tras recibir el primer aviso del 112 a las 19:45 horas, la primera patrulla de la Guardia Civil llegó al lugar a las 20:00 horas.

“¿Se dedican a llamar al ministro del Interior para ver si autoriza que vengan dos unidades de los UPR de la Policía? Seamos un poquito más serios”, ha reprochado.

Y ha concluido: “Todos estuvieron perfectamente coordinados. Pero ustedes utilizan y siguen utilizando el dolor de las víctimas y una tragedia como esta para poner en tela de juicio una actuación o coordinación policial que ha sido resaltada y declarada sobresaliente”.