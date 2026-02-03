El momento exacto del accidente fue a las 19:43 horas, ya que fue el momento en el que Adif registró la caída de tensión

El ministro de Transportes y Movilidad sostenible, Óscar Puente, ha asegurado este martes que el instante exacto de la colisión de los trenes Iryo y Alvia en Adamuz fue a las 19:43 horas del pasado domingo 18 de enero, ya que fue, en ese preciso instante, cuando Adif registró la caída de tensión de la vía, cortándose el tráfico.

En una comparecencia en la Comisión de Transportes del Congreso a petición propia, para informar tanto sobre el accidente de Adamuz (Córdoba) como del de Gelida (Barcelona), Puente ha precisado que a las 19:43 horas se produjo el descarrilamiento de los tres últimos coches del tren Iryo 6189 Málaga–Madrid, a la entrada de la estación de Adamuz.

Los coches 6, 7 y 8 invadieron la vía contigua, por la que circulaba en sentido contrario el tren Renfe Alvia 2384 Madrid–Huelva, ha recordado. Tras su anterior comparecencia el jueves pasado antes el Pleno del Senado, el ministro ha querido hoy dejar claras dos cuestiones que "han sido objeto de polémica en estos días".

Por un lado, sobre cuándo se cortó el tráfico, Puente ha explicado que la realidad es que el corte del suministro eléctrico en ambas vías, que se produjo automáticamente en el momento del accidente, imposibilitó la circulación del material móvil. Y, por otro lado, desde los primeros instantes, se fue consciente de la existencia de dos trenes accidentados y así se comunicó a los servicios de emergencia, ha insistido