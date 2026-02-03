El objetivo es dar un respaldo económico inmediato a las personas afectadas y a sus familias

Iryo abonará 35.000 euros de anticipo de indemnización a familias de fallecidos en Adamuz

Las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba, en el que fallecieron 46 personas) y de Gelida (Barcelona, en el que murió un maquinista) pueden solicitar desde este martes y hasta el 4 de mayo las ayudas aprobadas por el Gobierno, que suman 20 millones de euros.

Según ha informado el Ministerio de Transportes, el objetivo es dar un respaldo económico inmediato a las personas afectadas y a sus familias, reducir la incertidumbre económica derivada de los accidentes y facilitar una tramitación ágil y accesible.

Los detalles de la ayudas por los accidentes de Adamuz y Gelida

En los casos de fallecimiento, se podrá obtener una ayuda directa y no reembolsable de algo más de 72.000 euros por cada persona y la misma cifra en concepto de anticipo por responsabilidad civil.

En los supuestos de lesiones, las ayudas se estructuran por niveles de gravedad, con importes que van desde algo más de 2.400 euros en los casos de menor entidad hasta más de 84.000 euros en las lesiones de máxima gravedad. Las cifras son las mismas para el anticipo por responsabilidad civil.

Todas son compatibles con el Seguro Obligatorio de Viajeros, con las futuras indemnizaciones por responsabilidad civil y con otras ayudas o seguros públicos o privados que pudieran corresponder.

Están dirigidas a las personas que viajaban en los trenes accidentados y el personal ferroviario a bordo (maquinistas, personal de a bordo o en formación) que resultaron heridos y a los familiares de los fallecidos.

Los plazos para solicitar las ayudas

El plazo para pedirlas comienza este martes y la tramitación se puede realizar en la página web del Ministerio de Transportes o presencialmente, una vez que se ha publicado en la sede electrónica del Ministerio la resolución que articula el procedimiento.

Se deberá presentar una solicitud por cada persona beneficiaria que tenga derecho a la ayuda. En caso de que una persona pueda ser beneficiaria por varias causas, podrá realizarse una única solicitud incluyendo todas.

Siempre que los solicitantes lo autoricen, la Administración recabará de oficio la información y documentación necesaria para evitar en la medida de lo posible que los beneficiarios tengan que aportar documentos que ya obren en poder de otras administraciones o entidades, añade Transportes.

Para facilitar el acceso a las ayudas, se ha impulsado, con la colaboración del Ministerio de Política Territorial, la creación de oficinas de atención integral a las víctimas en las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno de aquellas comunidades con personas afectadas por los accidentes, con especial atención en las provincias de Huelva y Barcelona.