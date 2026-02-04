Logo de telecincotelecinco
Bonoloto

Un acertante de la Bonoloto se lleva más de cuatro millones de euros en Málaga

Gestor del Despacho Receptor nº 51.325 de Málaga
Gestor del Despacho Receptor nº 51.325 de Málaga. Perfil oficial de BonoLoto
MálagaEl dueño de un boleto de la Bonoloto validado en Málaga ha ganado más de 4,6 millones de euros al haber sido el único acertante de Primera Categoría en el sorteo celebrado este martes, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado.

En concreto, el ganador recibirá un total de 4.654.585,75 euros. El boleto acertante ha sido validado en el Despacho Receptor número 51.325 de Málaga, situado en Lagunillas, 66.

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este martes, 3 de febrero, ha estado formada por los números 13, 14, 21, 27, 36, 37. El número complementario es el 34 y el reintegro, el 8. La recaudación ha ascendido a 3.391.300,50 euros.

Premios de segunda categoría

De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existen tres boletos acertantes, que recibirán 68.629 euros, y que han sido validados en la Administración de Loterías número 151 de Barcelona situada en Passeig de Fabra i Puig, 264; en el Despacho Receptor número 4.110 de Alicante, situado en Renato Bardin, 6; y en el número 64.795 de Salamanca, situado en Toro, 77

