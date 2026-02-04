Andalucía permanece en avisos que van del amarillo al rojo, con varios puntos de Cádiz y Málaga en alerta máxima: avisan de "lluvias muy abundantes" y riesgos de inundación

La borrasca Leonardo trae lluvias durante 48 horas seguidas: en Cádiz se registrarán hasta 250 litros por metro cuadrado

La borrasca Leonardo ha golpeado con fuerza a la península y especialmente a Andalucía, donde hoy amanecen con entre avisos que van del amarillo al rojo, con puntos de Cádiz y Málaga en alerta máxima con “lluvias muy abundantes” ante las que la AEMET advierte del riesgo de inundaciones. De hecho, ante la posible crecida de los ríos, en esta comunidad autónoma ya han sido desalojadas más de 3.000 personas en zonas inundables que afectan a ambas provincias, y también a Jaén, según ha informado la Agencia de Emergencias de Andalucía.

Los estragos del temporal atlántico, además, se prevé que se extiendan desde este miércoles hasta, al menos, el sábado 7 de febrero, tal como explica la Agencia Estatal de Meteorología, que indica que “la borrasca Leonardo arrastrará una masa de aire muy húmedo que provocará lluvias muy abundantes” en la región. Además, advierte que “los suelos están ya muy saturados” y “las nuevas lluvias pueden provocar inundaciones, desbordamientos de cauces y deslizamientos de tierra”.

Más de 3.000 personas desalojadas en Andalucía por la borrasca Leonardo

Entre los más de 3.000 desalojados en Andalucía debido a esta situación, en Jerez de la Frontera han tenido que evacuar a unas 1.600 personas de los núcleos rurales de Jerez de la Frontera (La Greduela, Los Cejos del Inglés y la zona baja de Las Pachecas) por la crecida del río Guadalete, y de las zonas de Portal y Portalillo, La Corta, Lomopardo, La Ina, San Isidro del Guadalete, Mesas del Corral (en La Barca) y de la barriada El Rabanito, en Guadalcacín.

Además, en San Roque 1.018 personas han sido desalojadas de los núcleos de Estación de San Roque, Guadarranque, San Enrique, Rivera de Marlin (Puerto de Sotogrande) y de la calle Tránsito; varias de ellas han sido acogidas y están siendo atendidas en el Pabellón Municipal Ciudad de San Roque, otras se encuentran en un hotel, una más se encuentra en el hospital de La Línea y el resto se ha realojado en casas de familiares.

De igual modo, también en Cádiz, en Los Barrios, han sido desalojadas preventivamente casi 200 personas de las zonas de Benharás, Ringo Rango y Venta San Isidro, mientras en Setenil de las Bodegas también han sido evacuadas de sus viviendas seis familias, que han sido realojadas en un hotel y en un camping.

Sin salir de la provincia, en Torre Alháquime, por su parte, se ha evacuado unas 25 personas que residen en la zona inundable, mientras en Tavizna, barriada de Benaocaz, también se ha desalojado más de 30 vecinos y unas 400 personas han sido evacuadas en Algeciras.

A todos estos desalojos en la provincia, se suman por otro lado las 20 personas que el servicio de Protección Civil de Ronda (Málaga) ha evacuado de forma preventiva en las zonas inundables del Llano de la Cruz, Narvárez y Tejares y La Indiana.

Igualmente, y paralelamente, en la zona de Los Puentes, en Jaén, permanecen desalojados 200 vecinos. La mayor parte de ellos se ha realojado en casas de familiares y amigos.

Cierre de los puertos en Cadiz y el Estrecho y de la estación de esquí de Sierra Nevada

Debido a la situación, la Agencia Pública de Puertos de Andalucía ha decretado el cierre de los puertos de titularidad de la comunidad autónoma de Andalucía de la provincia de Cádiz y Estrecho de Gibraltar, mientras el aviso de temporal permanezca vigente.

Además, también se ha decretado el cierre de la Estación de Esquí de Sierra Nevada durante toda la jornada del miércoles y de los centros de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) de Ronda (Málaga), de Algeciras y Villamartín, en Cádiz.

Múltiples incidencias y labores preventivas frente ante la crudeza del temporal

Ya durante la jornada del martes, el servicio de Emergencias de la Junta de Andalucía ha tenido que gestionar más de un centenar de incidencias, –136–, la mayoría debido a caídas de ramas, árboles, mobiliario urbano, cableado, vallas publicitarias y cartelería, junto con desprendimiento de laderas y afecciones a carreteras secundarias.

Además se están llevando a cabo desembalses en distintas presas que se encuentran con el alto nivel de acumulación con el objetivo de lograr un porcentaje suficiente de resguardo ante posibles avenidas de agua.

De este modo, en en la provincia de Cádiz se está desaguando en las presas de Los Hurones, Bornos, Almodóvar, Celemín o Barbate, en Charco Redondo y Guadarranque.

Por su parte, en el sistema Costa del Sol Occidental, aunque las predicciones meteorológicas no son tan elevadas como en la provincia de Cádiz, también se está desembalsando en La Concepción para aumentar el resguardo o capacidad de laminación.

Ante el pronóstico y las inclemencias del temporal, un contingente formado por más de 250 militares y 90 vehículos especializados ya se encuentra operando en las provincias de Huelva, Cádiz y Granada para paliar los efectos del temporal y garantizar la seguridad de la población.

Problemas y retrasos en los trenes por las condiciones meteorológicas adversas

Las condiciones meteorológicas adversas dejadas por la borrasca, igualmente, han obligado a interrumpir distintos tramos de tren de las rutas de alta velocidad, como el que afecta a la circulación entre Antequera Santa Ana – Granada, entre la bifurcación de Tocón y Loja.

Además, los trenes de alta velocidad con origen y destino Málaga están registrando retrasos por una incidencia que afecta a los sistemas de electrificación en el entorno de Álora, para lo cual se ha movilizado al personal necesario para intentar reestablecer la circulación.