El pequeño fue diagnosticado de leucemia linfoblástica aguda el pasado mes de noviembre y recibe tratamiento en el Hospital Materno Infantil de Málaga

Su madre tuvo que dejar de trabajar y la familia afronta ahora graves dificultades de vivienda y recursos económicos

MálagaÁngel tiene siete años y vive en Marbella. Hasta hace unos meses, su vida era la de cualquier niño de su edad y lo único que le ocupaba era ir al colegio, jugar y seguir la rutina de su casa. Pero el 25 de noviembre, una visita al pediatra lo cambió todo. Una analítica reveló un problema grave en la sangre y, en cuestión de días, el diagnóstico llegó al Hospital Materno Infantil de Málaga. Padece leucemia linfoblástica aguda tipo B.

Desde entonces, su madre, Luz, vive pendiente de tratamientos y traslados que no siempre admiten espera. "Ahí empezó todo", resume. Lo primero fue que desde el hospital Costa del Sol derivaron al pequeño a Málaga y allí, tras las pruebas, confirmaron la enfermedad. "Me dijeron que tenía leucemia y desde ese momento tuve que dejar de trabajar", explica.

La familia está formada por Luz y sus tres hijos, Ángel y dos hermanas de 18 y 14 años. Viven en Marbella, pero la vivienda en la que residen, según cuenta, no reúne las condiciones necesarias para un niño inmunodeprimido. "La casa tiene mucha humedad. Él mantiene las defensas bajas y no puede estar en un sitio así", relata. A esa situación se le suma la incertidumbre habitacional, porque el propietario ya había comunicado que no renovaría el contrato antes incluso del diagnóstico, al plantearse vender o reformar el piso.

Pide ayuda para encontrar una vivienda

Ahora, encontrar un lugar adecuado se ha convertido en una prioridad. "Busco una vivienda en Marbella, algo sano para el niño. Aunque esté sin ventanas o sin puertas, yo la arreglo, pero necesito un sitio donde estar con mis hijos", dice. Porque la falta de ingresos le complica aún más la búsqueda. Luz dejó su empleo para poder acompañar a Ángel en un tratamiento que se prolongará durante dos años.

Cuatro veces por semana se desplazan al Hospital Materno Infantil de Málaga. Hasta estos momentos, los traslados se realizan en ambulancia, que les recoge y les devuelve a casa tras cada sesión. "El tratamiento es largo y eso es lo que estoy viviendo ahora, porque mi niño está enfermo y no puedo trabajar. La situación es difícil", resume con sencillez. Pero insiste en que en cuanto la situación de su hijo mejore, volverá al trabajo.

Movilización en redes sociales

La historia de Ángel llegó a las redes sociales a través de una petición de ayuda difundida desde una cuenta local de Marbella y la respuesta no tardó en llegar. Tanto es así que un ciudadano ha decidido donar un coche para facilitar los desplazamientos de la familia. "Le acaban de regalar este coche para la mamá del niño con leucemia que no tiene cómo ir a Málaga", anunciaron desde la plataforma que difundió el caso.

Además, la persona que realizó la donación quiso agradecer públicamente la movilización: "Muchas gracias a todos y, en especial, a Diego por ser una vez más la voz de personas vulnerables. Solo espero que la gente también aporte lo poco que pueda para ayudar a este ángel de niño".

Una ayuda temporal

La solidaridad también está presente en su entorno educativo. Ángel es alumno del colegio Santa Teresa de Marbella, donde la comunidad escolar ha organizado una hucha solidaria y una recogida de alimentos no perecederos. "Si alguien quiere ayudar, puede dejar sus donaciones en secretaría y se le va entregando a la familia", explican desde el centro.

Mientras tanto, Luz intenta sostener el día a día, pero quiere dejar claro que su hijo está recibiendo el tratamiento y los cuidados necesarios en el centro hospitalario. Esta ayuda que pide solo es temporal, hasta que pueda volver a incorporarse a su vida laboral.

Por ahora no pide nada extraordinario, solo una vivienda digna, algo de estabilidad y poder centrarse en lo esencial, que su hijo reciba el tratamiento y siga adelante. "Esto es lo que nos ha tocado vivir ahora", dice.