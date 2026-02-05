La apertura de las compuertas de la presa de Bornos ha multiplicado el caudal del río Guadalete

El tenso momento en Arcos de la Frontera, Cádiz, en el que un hombre nada en plena crecida del río Guadalete: "¡A dónde se ha metido!"

El temporal Leonardo ha obligado esta tarde a la apertura de las compuertas de la presa gaditana de Bornos, que ha multiplicado el caudal del río Guadalete. Este río ya alcanza los siete metros de altura y ya está desbordado. Inmediatamente se ha puesto en alerta a los vecinos de localidades cercanas como Arcos de la Frontera. Informan en el vídeo Lídice Benito y Tatiana Domínguez

Allí han tenido que desalojar a más de 800 vecinos porque preocupa mucho cómo va ahora mismo el río Guadalete, que está desaguando tanto el pantano de Bornos como el de Arcos. "Por eso se teme que en cualquier momento y sin avisar, el río pueda desbordarse todavía más de lo que ya lo ha hecho y arrasar todo lo que pille a su paso", explica la reportera Lídice Benito desde el municipio gaditano.

Ha sido un día de desalojos. A pulso, la Guardia Civil subía a una mujer al coche para desalojar su casa, una de las miles que vacían Arcos de la Frontera. "Salimos a la calle y todo el mundo corriendo", cuenta una vecina. "Un poquito angustiosa, sobre todo con los niños", añade otra.

Lanchas neumáticas en los rescates

El Guadalete sigue ensanchando su cauce y sumando altura. Avisaba Protección Civil. Pero es difícil estar preparado para leer que la emergencia ha llegado tan lejos. Tanta agua ha debilitado los pilares del embalse de Arcos y ha desprendido parte de su apoyo principal. Tampoco da abasto. Desagua un torrente de 400 m3 por segundo.

Han hecho falta lanchas para rescatar a esta familia de perros en Jerez y un helicóptero para evacuar al hospital un vecino de San Martín del Tesorillo. Allí siguen incomunicados, rodeados por el agua. También en Ubrique han desalojado a los mayores que no podían salir de sus casas. La cifra de afectados en Cádiz sube casi hasta los 2.000.