Muere en el hospital el herido en el incendio de una vivienda este lunes en Pagés del Corro, en Sevilla

El hombre de 31 años que permanecía ingresado en estado crítico tras resultar herido grave en el incendio de una vivienda en la calle Pagés del Corro ha fallecido finalmente en Sevilla. El suceso tuvo lugar este lunes en un corral de vecinos situado junto al antiguo mercado de Triana, en el número 11 de esta conocida vía del barrio.

La víctima había sido trasladada de urgencia al hospital Virgen del Rocío, donde ingresó en la Unidad de Quemados en estado muy grave, según publica 'Diario de Sevilla' y han confirmado fuentes sanitarias a Europa Press.

Pese a los esfuerzos del personal médico, la gravedad de las lesiones sufridas a causa del fuego ha resultado incompatible con su recuperación

El hombre fue evacuado al centro hospitalario tras ser estabilizado en el lugar del incendio, donde se desplegó un amplio operativo de emergencia. En el dispositivo intervinieron efectivos de los bomberos, así como agentes de la Policía Local y la Policía Nacional, además de sanitarios del 061 y miembros de Protección Civil.

El servicio de emergencias 112 recibió la primera llamada de aviso a las 9:30 horas de este lunes, alertando de un incendio en el inmueble

El fuego generó una importante movilización de recursos y causó momentos de gran tensión entre los vecinos de la zona, que tuvieron que ser atendidos por los servicios de emergencia.

El suceso ha causado consternación en el barrio de Triana, donde el corral de vecinos afectado es una edificación muy conocida del entorno. Las circunstancias exactas en las que se originó el incendio siguen siendo objeto de investigación.