Última hora del temporal Leonardo | la Junta de Andalucía ordena evacuar a todos los vecinos de Grazalema

Los más de 700 litros que han caído en menos de dos días en Grazalema generan unas imágenes únicas.

La plaza de los Asomaderos de Grazalema continúa expulsando agua en cascada hacia la Sierra de Cádiz. En un vídeo facilitado por la Guardia Civil se puede ver cómo avanza el agua por la Sierra de Grazalema después de las impresionantes lluvias. Las imágenes aéreas, captadas por medio de un dron, de la sima de la Olla, en la sierra de Grazalema, son impactantes.

Las autoridades han ordenado el desalojo preventivo total de la localidad gaditana de Grazalema, de unos 1.500 habitantes, ante los riesgos provocados por las intensas lluvias caídas en las últimas horas, que han colmatado sus acuíferos subterráneos.

El alcalde de Grazalema: "Hay que preservar la vida de los vecinos"

El alcalde de la localidad, Carlos García, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, han anunciado que se trata de una medida "sensata" y "basada en criterios técnicos" y que se toma "desde la prudencia" para "preservar la vida de los vecinos".

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, que ha visitado esta tarde Grazalema entre otras zonas de la provincia de Cádiz afectadas por la borrasca, ha explicado que la medida se toma tras la observación de la situación geológica del municipio, que es el "epicentro" de la borrasca Leonardo y ha recibido lluvias récord.

Los vecinos serán trasladados de forma obligatoria, no voluntaria

Los vecinos serán trasladados, de forma obligatoria, no voluntaria, a lo largo de la tarde al pabellón de El Fuerte de Ronda (Málaga) en autobuses y otros vehículos dispuestos para aquellos que no dispongan de coche propio. El Ayuntamiento de Grazalema hará llegar a los vecinos un mensaje con una serie de sugerencias e información y la evacuación se realizará "por zonas", de "una manera regulada, protocolarizada y organizada".

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha pedido a los vecinos "tranquilidad y "serenidad" ante una evacuación que se hará "por zonas, de manera regulada", con el objetivo de que esta misma noche ya estén todos fuera de la localidad.

El presidente ha indicado que todas las personas "que puedan" abandonar el pueblo con sus medios propios hacia Ronda, lo harán "sin problemas" a través de los avisos que se va a hacer desde el propio ayuntamiento y que para aquellas personas que tengan "dificultades" al no contar con vehículos propios o sean mayores o personas con poca movilidad, "se están poniendo los medios suficientes, como ambulancias y como otros medios como autobuses para poder trasladarlos".

Los técnicos deben mirar el estado del acuífero: podría haber deslizamientos de tierra

La decisión se toma para que los técnicos puedan realizar pruebas sobre el estado del acuífero colmatado de agua por las lluvias récord que han caído desde ayer miércoles, de más de 660 litros por metro cuadrado, y que se suman a un mes de enero que ha sido también uno de los más lluviosos que se recuerdan.

El agua brota de los enchufes de las casas

De hecho, desde ayer el agua subterránea brota incluso desde los suelos, paredes y enchufes de las casas. "Cuando un acuífero se colma, el agua tiene que salir y empieza a meter presión a las paredes del propio acuífero y, cuando mete presión, puede haber deslizamientos, movimientos de tierra..., en definitiva, podría generar, precipitar o posibilitar algún tipo de destrucción de una calle, una casa... ", ha explicado Moreno.

Se trata de "una decisión preventiva, que no se hace porque haya un riesgo inminente, sino para, por si acaso, ante las circunstancias tan adversas" que se ven en el acuífero.

El alcalde ha explicado que "lo inmediato" es que se realicen pruebas técnicas para evaluar la situación del acuífero "sin que haya peligro para los vecinos". "Dios quiera que el resultado no sea nada y cuando regresemos, más pronto que tarde, encontremos nuestro pueblo tan bonito como siempre", ha clamado.

"Esto va a pasar, como pasa todo, y será una pesadilla de la que tristemente nos acordaremos", ha querido tranquilizar el presidente andaluz ante las circunstancias "tan adversas" que está provocando la borrasca en la región.

Moreno ha asegurado que todas las administraciones están trabajando con el único objetivo de "minimizar la posibilidad de pérdida de vidas humanas" y en la medida de los posible de los bienes de los vecinos como son sus propias casas.

Los vecinos de Grazalema están siendo "ejemplares"

Moreno ha valorado el comportamiento "ejemplar" de los vecinos de Grazalema ante una situación "absolutamente anómala", esperando que se "culmine" con el proceso de desalojo "ordenado". Así, ha recordando que esta medida "no es voluntaria sino obligatoria", por lo que la población "tiene que salir una vez que se les informe", que será de manera "inmediata" aprovechando las horas de luz que quedan y que ofrecen "una ventana" para llevar a cabo esta evacuación, aseverando que realizar esta tarea de noche "es un horror".

Por qué llueve tanto en Grazalema

La principal razón por la llueve tanto en Grazalema es por su ubicación. La sierra en la que está localizada es la primera barrera donde rompen los vientos húmedos procedentes del oceáno Atlántico. Al chocar con el macizo de la Sierra de Grazalema, las masas cargadas de humedad están obligadas a remontar sus laderas. Esto da paso a que las nubes descarguen con fuerza, provocando que la lluvia se convierta en un elemento muy recurrente la localidad.

Otro de los elementos claves por lo que también se explica las constantes lluvias en Grazalema es su orografía. La zona está abierta al suroeste y forma un embudo. Esto provoca que los vientos húmedos queden canalizados en ese lugar, dando lugar a que los vientos se condensen y generen violentas descargas.

El pueblo de Grazalema se encuentra a 900 metros sobre el nivel del mar en una zona donde los vientos del oeste inciden cerca de la cima, a sotavento. Estos vientos se canalizan a través del Corredor del Boyar, que presenta una geometría cóncava.

La canalización de los vientos húmedos del Atlántico por el corredor del Boyar hace que el viento se intensifique y se sume una especie de efecto Venturi similar a lo que ocurre en el estrecho de Gibraltar.

El posterior ascenso forzado del viento húmedo por las montañas enfría el aire, lo que facilita la condensación en nubes y que haya un realce de precipitación a barlovento. Lo podemos ver en este modelo conceptual de la precipitación en Grazalema

El ascenso por la sierra de Grazalema provoca cizalladura, es decir, el viento cambia su dirección y velocidad con la altura, generando turbulencia, y por tanto rotación del viento. Esto facilita la unión de microgotitas de lluvia en la nube (coalescencia).

Debido a la capa estable que se suele formar a 3000 metros las nubes no tienen gran espesor, lo que favorece los mecanismos de colisión y unión de gotitas, que luego precipitan. En resumen, el flujo, templado y húmedo, al remontar por la ladera de barlovento consigue activar procesos microfísicos de crecimiento de gotitas de lluvia en un entorno cálido, mediante coalescencia (unión de gotas). Esto propicia lluvias cálidas muy eficientes en Grazalema.