Sentido un terremoto de magnitud 3 en Gaucín, Málaga

  • El terremoto de magnitud 3.0 se ha registrado a la 00:50 horas de esta madrugada

  • El seísmo ha tenido una profundidad de 20 kilómetros

MálagaLa población de Gaucín (Málaga) ha sentido un terremoto de magnitud 3.0 registrado a la 00:50 horas de esta madrugada, según ha informado este sábado el Instituto Geográfico Nacional.

El seísmo ha tenido una profundidad de 20 kilómetros, con latitud 36,49 grados norte y longitud 5,31 grados oeste.

No se tiene constancia de daños materiales ni de heridos, según la fuente. 

