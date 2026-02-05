La localidad se encuentra en una comarca azotada por las fuertes lluvias de la borrasca Leonardo

Última hora del temporal Leonardo: Cierran las compuertas del Muro de Defensa de Sevilla por una "eventual crecida" del Guadalquivir

MálagaTres terremotos se registraron en la tarde del miércoles en el municipio malagueño de Gaucín enclavado en el Valle del Genal de la comarca de la Serranía de Ronda. Podría tratarse de hidrosismos, es decir, movimientos sísmicos generados debido al movimiento de aguas subterráneas, toda vez que la localidad se encuentra en una comarca azotada por las fuertes lluvias de la borrasca Leonardo donde ha permanecido vigente el aviso rojo de la Aemet por precipitaciones.

Así, la información recogida por el Instituto Geográfico Nacional señala que han sido tres los sismos registrados con epicentro en la localidad a las 13.34, 16.50 y 16.55 horas, con intensidades de 2.4, 2.5 y 2.3 respectivamente. En concreto, el de 2.5 ha sido sentido por la población.

El alcalde de la localidad, Pedro Godino, ha explicado que sobre esa hora se encontraba atendiendo un incidente por el desprendimiento de varios pinos en la carretera que comunica la localidad con Manilva: "Cuando hemos vuelto al pueblo han empezado a llegar mensajes de vecinos que decían que era un terremoto, que algunos lo habían sentido, otros que, en fin, ya todo el mundo un poco sobresaltado".

Las fuertes lluvias que ha dejado la borrasca Leonardo

El regidor ha confirmado esta información tanto en la página web del IGN como con la Delegación del Gobierno: "Parece ser que ha sido un hidrosismo provocados por algún movimiento subterráneo de aguas y demás, con tanta lluvia y tal, y habrá provocado alguna grieta y eso ha sido lo que ha hecho el movimiento sísmico, pero en principio que yo sepa, y a mi nadie me ha dicho lo contrario, no ha habido ni daños personales evidentemente ni materiales".

Cuestionado por las incidencias de la borrasca Leonardo en Gaucín, el alcalde ha detallado varios en casco urbano de muy escasa entidad: "Lo que sí hemos tenido son cortes en la carretera, desprendimientos de terreno, caídas de árboles... Hemos tenido que estar despejando todas las vías y colaborando con el Consorcio Provincial de Bomberos, con la Delegación de Fomento y con la Guardia Civil".

También ha señalado que el río Genal, retirado del caso urbano, se ha desbordado en varias zonas afectando a fincas colindantes: "Pero ahí están acostumbrados a este tipo de incidentes, y los vecinos, en el momento que han visto que el agua estaba subiendo, se han venido para el pueblo, y los que no, estarán un par de días aislados en las fincas, pero sin mayores daños".