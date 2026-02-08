Investigan como violencia machista la agresión a una mujer en Almería: el hombre se habría suicidado

La principal hipótesis que barajan los agentes es que el hombre se habría suicidado tras agredir a la mujer

El suceso tuvo lugar sobre las 22:45 horas de este sábado

AlmeríaLa Guardia Civil investiga como un posible caso de violencia de género la agresión sufrida por una mujer y la muerte de un hombre, ocurridas a última hora de este sábado en el municipio almeriense de Lucainena de las Torres.

Fuentes de la investigación han informado a EFE de que los hechos se enmarcan en un caso relacionado con el sistema VioGén y que la principal hipótesis que barajan los agentes es que el hombre se habría suicidado tras agredir a la mujer.

Una agresión con arma blanca

El suceso tuvo lugar sobre las 22:45 horas de este sábado, momento en el que el servicio de emergencias 112 de Andalucía recibió los avisos que alertaban de una agresión con arma blanca en una vivienda de la localidad.

Hasta el lugar se trasladaron efectivos de la Guardia Civil y servicios sanitarios, que evacuaron a dos personas, un hombre y una mujer, al Hospital Universitario Torrecárdenas de la capital almeriense.

Según han precisado las citadas fuentes, se está a la espera de los resultados de la autopsia y de una investigación más detallada para esclarecer totalmente las circunstancias de los hechos, si bien se mantiene el suicidio del presunto agresor como vía principal de la investigación.