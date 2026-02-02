Denuncian los fallos en las pulseras de geolocalización de víctimas de violencia machista

La Volaera ha presentado la denuncia después de desarrollar un trabajo de campo con la colaboración de mujeres

Los interrogantes de los fallos en las pulseras antimaltrato: ¿Ocultaron los gestores información? ¿Por qué se cambió de Telefónica a Vodafone?

La asociación La Volaera de Granada ha formalizado una denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) por los fallos en las pulseras de geolocalizacón para la protección de víctimas de violencia machista y ha reprochado al Gobierno central el daño de negar la existencia de incidencias.

La Volaera, entidad comprometida con la defensa de los derechos de las víctimas de violencia machista, ha presentado la denuncia después de desarrollar un trabajo de campo en el que la asociación solicitó la colaboración de mujeres de todo el país afectadas por las deficiencias del sistema de geolocalización.

"Este paso es importante", señala la asociación

La presidente de la entidad, María Martín, ha explicado en un comunicado que el departamento jurídico de La Volaera ha interpuesto la denuncia por posibles vulneraciones del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y la Ley de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales (LOPDGDD) derivadas de graves fallos técnicos.

Han sumado a estos argumentos las posibles deficiencias de seguridad del sistema gestionado por el Ministerio de Igualdad y ejecutado por la Unión Temporal de Empresas entre Vodafone y Securitas.

"Este paso es importante no solo porque se erige como la primera denuncia de este tipo que se presenta en nuestro país sino porque además de ayudar a las mujeres que han dado este paso, ayudará a las miles de víctimas que se han podido ver afectadas por esta tortura institucional", ha considerado Martín.

Buscan que las instituciones respondan ante la ley

La Volaera ha recalcado que con la denuncia buscan que tanto Igualdad como las empresas encargadas de este servicio respondan ante la ley por su negligencia.

Los hechos denunciados por La Volaera incluyen la pérdida y falta de disponibilidad de datos históricos, caídas del sistema, alertas erróneas o no generadas, falta de trazabilidad e integridad de la información de los sistemas de geolocalización, además de una posible manipulación o supresión de registros e informes remitidos a órganos judiciales.

"Unas incidencias que habrían afectado directamente a la seguridad de las víctimas, generando riesgo, desprotección y perjuicios personales y procesales, sin constar notificación adecuada de brechas a la Agencia Española de Protección de Datos ni a las afectadas", han añadido en la denuncia.

Para presentarla, La Volaera publicó previamente un formulario seguro y confidencial para contactar con mujeres afectadas por los fallos de las pulseras de protección ante maltratadores.