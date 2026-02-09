Redacción Andalucía Cortes de la Frontera (Cádiz), 09 FEB 2026 - 14:22h.

El temblor de tierra se ha producido a una profundidad de un kilómetro y no ha sido notado por la población.

El IGN ha registrado desde el pasado 3 de febrero un total de 105 terremotos de pequeña magnitud en las provincias de Málaga y Cádiz

Compartir







A las 9:07 minutos de este lunes 9 de febrero, el Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado un terremoto de 3,1 de magnitud con epicentro en Cortes de la Frontera, en la sierra de Málaga. El temblor de tierra se ha producido a una profundidad de un kilómetro y no ha sido notado por la población.

Ayer domingo se produjo otro pequeño terremoto con epicentro en los municipios de Cortes de la Frontera, y un segundo en El Bosque, en Cádiz.

Actividad sísmica en la Serranía de Ronda y Cádiz

Desde el pasado 3 de febrero el Instituto Geológico y Minero de España (IGME-CSIC) ha analizado esta serie de seísmos, movimientos que se concentran en un área de 35 kilómetros de diámetro y que han sido sentidos por la población.

Según los expertos no se han encontrado evidencias científicas que relacionen las lluvias recientes con la serie de terremotos registrados al sureste de la provincia de Málaga y en Cádiz.

Más de un centenar de temblores registrados en febrero

La Red Sísmica Nacional del IGN ha registrado desde principios de febrero, 105 terremotos de pequeña magnitud al suroeste de la provincia de Málaga y sureste de la provincia de Cádiz, entre la Sierra de Grazalema y la costa de Estepona, con profundidades entre 0 y 40 km.

PUEDE INTERESARTE Las devastadoras imágenes del paso de la borrasca Marta por Andalucía: casas inundadas y paisajes arrasados

Se tiene constancia de que 17 de ellos han sido sentidos por la población en algunas localidades próximas de las provincias de Málaga y Cádiz, siendo la intensidad máxima de III-IV.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El terremoto de mayor magnitud registrado hasta el momento es un terremoto ocurrido ayer domingo 8 de febrero a las 01:43:04 y localizado al noroeste de Jimera de Líbar (Málaga). Según los datos provisionales, este terremoto ha sido sentido con una intensidad máxima observada de III-IV. Según el IGN no existen constancia de daños debidos a este movimiento.