Iván Sevilla 08 FEB 2026 - 12:29h.

Los seísmos de mayor magnitud se detectaron en El Bosque en Cádiz y en Jimena de Líbar en Málaga

Aunque "pueden percibirse, en general, no provocan daños estructurales", recuerdan las autoridades locales

MálagaTras el temporal de lluvia y viento que nos ha dejado la borrasca Marta, se han registrado hasta diez pequeños terremotos durante la madrugada de este 8 de febrero en pueblos de Cádiz y Málaga.

Así lo ha contabilizado el Instituto Geográfico Nacional (IGN) en el mapa donde representa unos seísmos que se suman al sentido en Gaucín y que podrían tener relación con los hidrosismos por movimientos de aguas subterráneas.

Las constantes precipitaciones que han estado mojando día tras día la región occidental de Andalucía han provocado que se acumule gran cantidad de agua en territorio gaditano y malagueño, sobre todo.

Especialmente en las zonas de sierras de ambas provincias ha estado lloviendo tanto que algunos municipios como el de Grazalema o Ubrique se han convertido en auténticos ríos con fuertes torrentes.

En este contexto meteorológico e hidrológico, desde hace días se llevan registrando numerosos terremotos de intensidad leve en poblaciones que han vuelto a temblar en las últimas horas.

El primer seísmo detectado en la región este 8 de febrero fue en Benaocaz (Cádiz) a las 01:46 horas con una magnitud de 2,4 mbLg a una profundidad de 40 kilómetros, según el IGN.

Las mayores magnitudes en El Bosque y Jimena de Líbar

Ya a las 2:43 horas, la localidad de Jimena de Líbar (Málaga) fue la que más tembló de toda esta serie de terremotos. Ya que la población sintió el movimiento con una magnitud de 3,6 mbLg a una profundidad de solo un kilómetro.

Minutos después se volvió a sentir una réplica de 2,6 mbLg. Más tarde, a las 4:22 horas, el pueblo de Benalauría (Málaga) registró otro seísmo de 2,5 mbLg a 33 kilómetros de profundidad.

Por su parte, los vecinos de El Bosque (Cádiz) sintieron dos temblores a las 5:56 y a las 5:58 horas, de una magnitud que alcanzó los 2,8 y 2,9 mbLg a profundidades de cuatro y cero kilómetros, respectivamente.

A las 6:21 horas otro terremoto sacudió la misma localidad enclavada en la montaña, pero aún más leve (magnitud de 1,9 mbLg). En Cortes de la Frontera (Málaga) se detectaron dos seísmos más.

Uno fue a las 6:18 horas con magnitud de 2,2 mbLg y profundidad de 17 kilómetros y el otro pocos minutos después, con magnitud de 2,4 mbLg a cero kilómetros de profundidad.

"Pueden percibirse, pero no provocan daños estructurales"

Desde el Ayuntamiento de El Bosque, por ejemplo, han trasladado a la ciudadanía que reside en el pueblo que este tipo de temblores aunque "pueden percibirse, en general, no provocan daños estructurales".

Sin afectaciones "materiales ni personales", el consistorio ha recordado que, si se sienten los terremotos, hay que "mantener la calma" en todo momento y "revisar visualmente la vivienda por si hubiese pequeños desperfectos".

Por supuesto, en caso de producirse una "emergencia real, llamar al 112" de inmediato. Tras el episodio nocturno en la zona tanto gaditana como malagueña, durante la mañana se han seguido registrando leves movimientos.

El término municipal de Gaucín ha vuelto a ser epicentro de ellos. Uno se ha detectado a las 9:09 horas con una magnitud de 2,8 mbLg a una profundidad de ocho kilómetros, según el IGN.