Rescatan a una conductora atrapada en un coche al cruzar un río en Estepona, en Málaga

La crecida del río en los últimos días ha podido influir

Los andaluces siguen en alerta por las fuertes lluvias: muchos desalojados no pueden regresar todavía a sus casas

Los bomberos han rescatado a la conductora de un vehículo que quedó atrapada en él al intentar cruzar el cauce de un río en Estepona, en Málaga este lunes, según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos.

La mujer viajaba sola en el automóvil, al que el nivel del agua del río Guadalmansa alcanzó la mitad de las ruedas

La intervención se ha prolongado durante más de una hora y ha concluido sobre las 17:15 horas tras conseguir los bomberos sacarla del río gracias a un cable elevador que la ha llevado hasta el puente sobre el río que ella pretendía atravesar con su vehículo.