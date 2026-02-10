Rocío Amaro 10 FEB 2026 - 15:47h.

Los hosteleros aseguran que están al 20% de sus capacidades a causa de las borrascas y los destrozos que provocaron

Una abuela y su nieto viven con un toldo en el salón por las filtraciones tras el temporal en Algeciras: “Estamos desesperados”

La imagen en Punta Umbría, Huelva revela el desastre dejado por el tren de borrasca que ha asolado a Andalucía: locales y casas, devastados, pesqueros varados. En Málaga, el escenario se repite y refleja el panorama que tendrán que enfrentar en estas ciudades que viven del turismo. Las pérdidas se ven a simple vista. Está latente el drama humano con más de 4.000 personas fuera de sus casas por las inundaciones y corrimientos de tierra. El recuento de lo que está pasando lo narran los periodista Pepe Palacio, Laura García y Rocío Amaro.

En la Sierra de Cádiz, las infraestructuras han sufrido numerosos daños que habrá que reparar en tiempo récord para evitar más pérdidas; todavía quedan pueblos incomunicados, como el de Benamahoma, en Cádiz al que sus vecinos quieren volver. Este es "el primer objetivo" . Recorremos la carretera cortada por el desprendimiento de un talud, la semana pasada .

A los 400 vecinos de Grazalema se les está haciendo eterno y lo pero es que no hay fecha para volver a sus casas. La alcaldesa, Mamen Fernández trata de tranquilizar y asegura que se está "avanzando por la Sierra de Grazalema, pero al ritmo que marca el tiempo y las capacidades. Nos encontramos este socavón en la carretera que une Ubrique y Villamartín. La vía aparece ante nuestros ojos completamente destrozada llevará tiempo recuperarla para que se pueda volver a circular por aquí.

Retrato económico de Andalucía: 179 carreteras cortadas, sin AVE y con la flota pesquera en tierra

El daño causado por el tren de borrascas es mucho: Los datos revelan que hay 179 carreteras afectadas en Andalucía lo que impide el transporte, ya sea de personas, pero también de mercancías . En las zonas costeras de Andalucía, la situación no es mejor. "Tampoco se puede salir al mar todavía". "Está parada la flota pesquera en Punta Umbría, Huelva", se lamenta un vecino, que desde hace más de dos semanas mira las embarcaciones varadas sin poder faenar.

Toca rehacerse en el sur de España tras encadenar un tren de borrascas que asolaron este enero y febrero y que mantiene a la comunidad con lluvias. Así de tímido se asomaba este martes el sol en Málaga tras dos semana lloviendo. Unos mIran al cielo, al suelo y otros al bolsillo. El dueño de un chiringuito de playa en Málaga nos ha contado su día: de " 70 espetos, ahora estoy haciendo cinco. Sin sol, sin AVE, sin clientes no hay consumo,

El presidente de la Asociación Española de Hosteleros, Francisco Moro, con datos en la mano habla de las pérdidas: Hay "un 20% menos de ocupación hotelera", asegura. El balance es desolador en Andalucía con 4.000 millones de daños en agricultura y carreteras.