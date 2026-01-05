Buscan a Javier, un hombre de 35 años que lleva desaparecido desde el día de Nochebuena en Roquetas, Almería
Piden ayuda para localizar a un hombre desaparecido el 24 de diciembre en Roquetas, Almería
Javier A.A. mide 1,70 metros de altura y tiene el pelo de color castaño corto, con calvicie parcial
AlmeríaTras más de una semana ya, continúa la búsqueda de Javier, un hombre que hace poco cumplió sus 35 años y que lleva desaparecido desde el día de Nochebuena en la localidad de Roquetas de Mar (Almería).
Según difundió el Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES), fue visto por última vez el 24 de diciembre del 2025 en dicho municipio de la costa. Otro caso, el de un anciano coruñés, acabó en triste desenlace al hallar su cuerpo sin vida.
En cuanto a Javier, cuando se le perdió el rastro tenía 34 años, pero su aniversario era el 28 de diciembre, por lo que lo ha vivido estando en esta situación de paradero desconocido.
Un cartel con su fotografía para poder reconocerlo y algunos datos de su aspecto físico pretende ayudar a encontrarlo, después de que el CNDES lo publicara en sus redes sociales el 1 de enero.
Solicitan la colaboración ciudadana, siempre clave para resolver las desapariciones. Se sabe que el varón mide 1,70 metros de estatura y pesa 75 kilogramos. Su constitución física es normal.
Cómo aportar información sobre su paradero
Con ojos de color marrón, su pelo castaño suele lucirlo corto y liso, destacando también una calvicie parcial, como se puede apreciar en la imagen compartida del adulto.
Si alguien lo ha visto o lo ve en cualquier sitio, debe comunicar el lugar donde está de inmediato, llamando al 062 de la Guardia Civil, a la Policía Nacional o al 112.
Otra alternativa es detallarlo a través del formulario que hay en la página web del Centro Nacional de Desaparecidos, especificando el nombre, apellidos, número de teléfono y correo electrónico.