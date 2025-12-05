La mujer, de nacionalidad británica y con discapacidad cognitiva, desapareció hace más de dos meses tras salir de su casa en pijama

Piden colaboración para encontrar a Geraldine, desaparecida en Chirivel, Almería: "Permanezcan atentos"

Compartir







El cuerpo sin vida de Geraldine, la mujer de 73 años que permanecía desaparecida desde el pasado 17 de septiembre ha sido hallado este viernes, tras dos meses de búsqueda infructuosa en la pedanía de El Contador, según ha informado el Ayuntamiento de Chirivel, en Almería.

El cadáver ha sido localizado este viernes por la mañana en la autovía A-92, a la altura del kilómetro 80 en sentido Vertientes, una información que ha sido trasladada por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

La mujer, de nacionalidad británica y con discapacidad cognitiva, desapareció hace más de dos meses tras salir de su casa en pijama y chanclas.

La búsqueda dos meses de Geraldine termina con el hallazgo del cadáver de la mujer

Desde entonces, se habían organizado numerosos dispositivos de búsqueda con la participación de la Guardia Civil, el Grupo de Emergencias de Andalucía (GREA), con perros y medios aéreos, sin éxito hasta la fecha.

El Ayuntamiento de Chirivel ha expresado su “más sincero pésame” a la familia y allegados en estos momentos de “enorme dolor”, y ha pedido el “máximo respeto” para los familiares de la fallecida.

Asimismo, la corporación municipal ha agradecido el trabajo y la dedicación mostrada durante estas semanas por los efectivos de Guardia Civil, Protección Civil, 112, Infoca, Bomberos y Policía Local de municipios vecinos, así como a todos los voluntarios que participaron intensamente en las labores de rastreo.