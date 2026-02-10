El acceso por carretera al pueblo está repleto de desprendimientos y los vecinos tardan una hora en llegar

Una abuela y su nieto viven con un toldo en el salón por las filtraciones tras el temporal en Algeciras: “Estamos desesperados”

En Andalucía todavía hay más de 3.500 desalojados. Muchos han podido regresar a sus casas, como los vecinos de Dúdar, en Granada. Pero ellos se han encontrado con una realidad muy complicada. El principal problema lo han hallado en la carretera de acceso al pueblo. Ahora, con la vía alternativa, tardan casi una hora en llegar a una zona donde antes se tardaba 10 minutos. Y está llena de desprendimientos, según informa Ana Martín.

Esto ha provocado que no puedan llegar los servicios médicos, que los niños no hayan podido volver al colegio y que no sepan cuándo volverán a recuperar sus vidas.

"Parte de la montaña se ha venido encima", lamenta un vecino

Los desalojados de Dúdar han vuelto a sus casas pero se han encontrado un desastre muy grande. El barro lo ha invadido todo. "Parte de la montaña se ha venido encima", lamenta un vecino. En el suelo se acumulan montañas de chatarra con enseres de personas como Bernardo.

Pero panadero no falta gracias a Miguel: "Son mis clientes, llevo 40 años con ellos". Y Rosario cocina para todos: "Lo que tenemos lo vamos a poner aquí". Otros deben seguir mirando sus casas desde fuera. "La mía está ahí con un metro de agua. Esto es increíble lo que había este año", asegura uno de ellos.

Ocurre la misma situación en las Pachecas y el Portalillo en Jerez. Mientras las casas parecen prácticamente desaparecidas con el agua, a ellos solo les queda armarse de paciencia hasta que todo pueda volver a la normalidad.