28 AGO 2025

La familia denuncia que el hombre se encuentra ingresado tras la "paliza" que le propinaron los agentes

Un agente de la Guardia Civil resultó herido de gravedad el pasado martes tras perder la última falange de un dedo como consecuencia de la mordedura de un hombre que sufrió la noche anterior un brote psicótico en Garrucha, Almería.

Los agentes se presentaron en el domicilio tras la llamada de los familiares, que solicitaban asistencia médica porque se encontraba alterado y necesitaba valoración sanitaria. Los servicios de Emergencias solicitaron la presencia de la Guardia Civil como refuerzo.

Tal y como relataron los agentes, el individuo había salido hace unos días de un centro de desintoxicación y llevaba varias jornadas consumiendo drogas, lo que habría derivado en un comportamiento agresivo hacia ellos, hasta el punto de manifestar su intención de presentar una denuncia por violencia doméstica.

"Cerraron la puerta, echaron a mi padre de la habitación y solo se escuchaban golpes"

Al día siguiente de lo ocurrido, la familia del hombre difundió un mensaje en redes sociales para explicar su versión de los hechos. “Está en coma inducido crítico”, señala el hermano, y dice que “no ha sido agresivo nunca con nadie”.

“Cerraron la puerta, echaron a mi padre de la habitación y solo se escuchaban golpes. Me fui 15 minutos a dejar a mi familia y cuando volví de ver a mi hermano alterado, pero no agresivo con nadie cuando vuelvo mi sorpresa es que está ensangrentado toda la cara y cuerpo, el pie destrozado y bocabajo respirando profundo”, relata en su publicación el familiar del hombre.

“Aquí lo que se intenta es tratar a mi hermano como un criminal y no como un enfermo y lo que no quieren es hacerse cargo de la paliza que le han dado”, denuncia.

Aseguran que solo querían una valoración médica

La familia explica en la publicación que lo que buscaban era que el hombre recibiera atención médica, y que todo acabó en “destrozar físicamente a una persona hasta dejarlo como está hoy día”, señalan.

Junto al texto, la familia añade varias fotografías del individuo ingresado en el hospital y describen cuál es su aspecto. “Cara inflamada, grapas, brechas en el párpado, pero lleva todo el cuerpo igual”, relatan.

El hermano del ingresado pide que se deje de tratar “como a un criminal” al hombre y “respeto por él y la familia”. Simplemente queríamos que vieran que está enfermo y no es un criminal como lo están poniendo. Gracias a Dios todo el mundo lo conoce”.

Había "muchas personas presentes"

En el comunicado, la familia explica que había “muchas personas presentes” en la intervención e insisten en que el hombre “no estaba agresivo”.

Según los agentes, en la intervención que duró más de una hora, tanto sanitarios como guardias civiles intentaron convencer al afectado para que recibiera una inyección tranquilizante que permitiera estabilizarlo, pero este reaccionó con frases incoherentes y mostrando una actitud cada vez más agresiva. Finalmente, se abalanzó sobre los agentes, que tuvieron que reducirlo para evitar que se autolesionara o dañara a terceros.