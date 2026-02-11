La Fundación Ortega-Marañón dedica un espacio a la autora

La exposición Premio Luis Valtueña 2025 rinde homenaje en Madrid a María Clauss, fotoperiodista fallecida el pasado 18 de enero en el accidente ferroviario de Adamuz y ganadora en 2022 de este premio de fotografía que organiza Médicos del Mundo.

Clauss murió junto a su marido, el periodista Óscar Toro, cuando viajaba de Madrid a Huelva en uno de los dos trenes implicados en el choque en el que murieron 46 personas.

La exposición, que reúne el trabajo del ganador y los finalistas de este año en la Fundación Ortega-Marañón de Madrid, ha reservado un espacio de la sala para María Clauss, en el que se pueden ver fotografías, un fotolibro y un catálogo de la fotoperiodista onubense.

El texto que acompaña el retrato de Clauss recuerda que fue la primera y única mujer en obtener el Premio Luis Valtueña por su trabajo 'Donde no habite el olvido'

"La vida y trabajo de María Clauss estuvieron guiados por una forma de mirar atenta, comprometida y profundamente humana", señala el escrito, que también subraya que "entendió la fotografía como un espacio de encuentro y de memoria, y ejerció la profesión desde la escucha, el respeto y la responsabilidad hacia las personas y las historias que acompañó".

Más allá de su labor en medios como El País Semanal o el Diario Huelva Información, María era un pilar cultural en la provincia: directora creativa de WofestHuelva

En la muestra, que se puede ver en Madrid hasta el 28 de febrero, Clauss comparte espacio expositivo con la obra de los finalistas del Premio Luis Valtueña 2025 -Jehad Alshrafi, Valentina Sinis y Santi Palacios- y del ganador, Samuel Nacar.