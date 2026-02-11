Alberto Rosa 11 FEB 2026 - 17:22h.

Este miércoles se ha reanudado el operativo de búsqueda con el Helimer 221 sin novedades reseñables

El desesperado mensaje del hombre desaparecido mientras su barco se hundía en Almería: "Voy a saltar al agua de inmediato"

Salvamento Marítimo sigue buscando al hombre que se arrojó al mar tras comenzar a entrar agua en su embarcación a unas cinco millas del Puerto de Carboneras, en Almería. El operativo ha incluido en la mañana de este miércoles el despegue del helicóptero Helimer 221 y se apoyará en un vuelo programado del dispositivo Frontex para continuar el rastreo en la zona.

Fuentes de Sasemar señalaron a Europa Press que el helicóptero ha regresado a base por limitaciones de autonomía y que, por el momento, no se han producido novedades ni se ha localizado ningún indicio. El vuelo programado de Frontex sobre el área aprovechará su recorrido para colaborar en las labores de búsqueda.

El aviso al 112 llegó el pasado martes en torno a las dos del medio día. Fue el propio afectado quien hizo la llamada de socorro alertando de que su embarcación, de seis metros, se estaba hundiendo a cinco millas náuticas del puerto de Carboneras.

Nadie en el pueblo conoce al hombre

En la llamada, el tripulante explicó que estaba entrando agua en la nave y que ya no quedaban chalecos salva vidas. Afirmó que no se encontraba herido, pero que estaba en una situación muy crítica y que iba a “saltar al agua de inmediato”. Tras estas palabras, la comunicación se cortó. Intentaron en varias ocasiones volver a llamar a la nave, pero sin éxito.

El helicóptero ha realizado un repaso minucioso por la zona, entre Carboneras y Agua Amarga. Tal y como señala ‘Diario de Almería’, las primeras indagaciones apuntan a que el hombre no es vecino de la localidad ni su embarcación pertenece a la flota del municipio.

Según el citado medio, nadie en el pueblo le conoce, por lo que se podría tratar de una persona que estaba de tránsito. A la incertidumbre sobre la identidad del desaparecido se suman las condiciones meteorológicas. El mal estado de la mar es un factor que pudo afectar en el hundimiento de la embarcación y ahora también en la visibilidad y labores de localización.