Paz Serrano 11 FEB 2026 - 15:44h.

Una semana después del paso de las borrasca Leonardo y María sigue habiendo más de tres mil desalojados en Andalucía

Balance desolador en Andalucía tras el paso de las borrascas: playas vacías, carreteras destrozadas y miles de personas sin poder volver a casa

El número de personas desalojadas de sus viviendas por los efectos de las borrascas en Andalucía ha descendido a 3.330, de las cuales 2.688 se concentran en la provincia de Cádiz. La situación es tan grave que muchos de estos afectados desconocen cuándo podrán volver a sus casas. En total, el número de zonas desalojadas en el conjunto de la comunidad asciende a 86. Informa Laura García.

Según ha informado la dirección del Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones en Andalucía (PERI) en una nota, Cádiz sigue siendo la provincia con mayor número de personas desalojadas, seguida de Málaga (327), Córdoba (93), Granada (80), Sevilla (78), Jaén (56) y Huelva (ocho).

En esta provincia, municipios como Ubrique siguen con calles convertidas en ríos y viviendas anegadas. En Pinos Genil, Granada, el temporal ha destruido casas y negocios, dejando a vecinos como Manolo o Miguel sin hogar ni sustento. En Grazalema, varios comercios llevan una semana cerrados por los daños. Cerca de Jerez, familias como la de Macarena afrontan la pérdida de sus viviendas, mientras que voluntarios de zonas menos afectadas colaboran para ayudar a quienes intentan recomponer sus vidas tras los destrozos.

El regreso de los desalojados se produce con lentitud

Hasta este martes han podido volver a sus viviendas 1.244 personas de la zona rural de Jerez de la Frontera y 66 de Barbate; así como los vecinos de Alcalá del Río y una veintena de El Palmar de Troya en la provincia de Sevilla.

La situación en los centros educativos mejora significativamente respecto a estos últimos días. No obstante, permanecen cerrados al completo los centros de Torre Alháquime y Grazalema, así como 17 centros concretos por problemas individuales, aunque las reparaciones previstas hacen esperar que bajen el número de colegios afectados. Además, hay 25 rutas escolares afectadas en toda Andalucía (diez de ellas en Cádiz) y unos 200 menores los que siguen sin poder recibir actividad lectiva presencial.

Más de 170 incidencias registradas este martes

El balance de actividad en las salas del 112 deja un total de 179 incidencias en la jornada de este martes y el acumulado se sitúa ya en 11.501 avisos desde el pasado día 27 de enero; la provincia con más incidencias sigue siendo Cádiz, con 2.842 incidentes coordinados desde el principio de la sucesión de borrascas, seguida de Sevilla (1983), Jaén (1.950), Granada (1.580), Málaga (1.178), Córdoba (1.086), Almería (726) y Huelva (516).

Entre las incidencias más destacadas, en Zahara de la Sierra se han llevado camiones cisterna para aliviar la falta de suministro de agua que se sufre desde el pasado sábado mientras que se trabaja en la resolución de las tuberías.

Además, se ha detectado falta de suministro eléctrico, telefonía e internet en la población de Trebujena. Por su parte, en San Martín del Tesorillo se ha restablecido el suministro eléctrico.

Hasta 165 carreteras afectadas en Andalucía

La Dirección General de Tráfico (DGT) mantiene hasta 165 carreteras afectadas por los efectos del río atmosférico, de ellas, un total de 106 permanecen cortadas al tráfico. Cádiz es la provincia con una mayor afectación con 43 vías condicionadas; le siguen Córdoba con 21, 18 en Jaén, 13 en Málaga, ocho en Sevilla, cinco en Granada y una en Huelva.

Un total de 228 efectivos de EMA Infoca ha intervenido durante la jornada de este martes en varias localidades de la comunidad para atender y paliar los efectos del temporal en recuperación de infraestructuras y servicios retirada de arbolado y adecuación de vías entre otras funciones. En Sevilla, el operativo ha centrado su atención en Lora del Río y Aznalcázar, mientras que en Málaga se ha intervenido en Estepona y en Huelva en Hinojos.

En la provincia de Córdoba las actuaciones de EMA Infoca se han centrado en la zona del aeropuerto, Alcolea y la capital; mientras que en Cádiz grupos de bomberos forestales han trabajado en El Gastor y Olvera. En Granada han actuado en Jerez del Marquesado, La Tahá, Loja y Montefrío; y en Jaén en el municipio de Alcaudete. Afección a vías de comunicación