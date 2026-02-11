Rocío, ingresada durante 15 días en la UCI del hospital de Córdoba, trasladada a Huelva

Claudia Barraso 11 FEB 2026 - 19:24h.

Rocío, la joven que estuvo ingresada en la UCI en Córdoba tras el accidente de Adamuz, ha sido trasladada a Huelva: "Todos han recibido el alta"

Diez de los heridos del accidente ferroviario de Adamuz continúan ingresados en varios hospitales andaluces

Compartir







Rocío, la joven de Huelva que permanecía ingresada en el Hospital San Juan de Dios en Córdoba tras el accidente de trenes de Adamuz ha sido derivada a Huelva para continuar su recuperación tras 15 días en la Unidad de Cuidados Intensivos.

Al presentar una evolución favorable, su equipo médico ha considerado que podía ser trasladada al Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez. Desde el centro hospitalario cordobés han informado de su traslado a través de redes sociales donde se han despedido con mucho cariño de la joven.

PUEDE INTERESARTE El tráfico ferroviario en Adamuz se cortó al instante de producirse el accidente al caer la tensión de las vías a las 19:43 horas

“Hoy despedimos con emoción a Rocío, quien tras 15 días en la UCI (el vídeo muestra el momento de su traslado a Hospitalización) y siete en planta, vuelve a Huelva para continuar con su recuperación. Durante todo este tiempo, sus padres y nuestro equipo han estado a su lado, cuidándola con todo el cariño y dedicación”, decían en el post publicado en Instagram.

El comunicado del hospital

En un vídeo donde aparecía Rocío, todavía en cama y con un collarín en el cuello, la joven se despedía de todos los médicos y enfermeras entre besos y abrazos. Rocio es la última paciente que ha recibido el alta en este hospital. Ya no hay más heridos del accidente que se encuentren ingresados en este centro según han confirmado en la misma publicación.

“Nuestro centro atendió a 17 personas afectadas por el accidente ferroviario de Adamuz ocurrido el pasado 18 de enero. Con la salida de Rocío, todos nuestros pacientes han recibido el alta. Gracias a cada uno de los profesionales que ha hecho posible que la atención a estas personas y sus familias fuera inmediata y sobre todo, humana. Hoy celebramos la fuerza de Rocío y de todas las familias que nos confían lo más preciado: la vida”.